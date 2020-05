Suspendu depuis début mars à cause de la pandémie de coronavirus, le circuit professionnel européen (EPGA) reprendra ses droits à huis clos le 22 juillet avec une série de six tournois en six semaines en Grande-Bretagne. Par ailleurs, quatre tournois Rolex Series ont été reprogrammés d'octobre à décembre.

Le circuit professionnel européen (EPGA), à l'arrêt depuis le 8 mars en raison de la pandémie de Covid-19, va reprendre le 22 juillet avec une série de six tournois en six semaines en Grande-Bretagne, a annoncé jeudi l'instance. La reprise se fera à huis clos et le nouveau calendrier s'étendra jusqu'en décembre. Le calendrier exact des tournois à partir de septembre sera précisé plus tard, mais quatre tournois Rolex Series, des épreuves offrant au moins 7 millions de dollars de dotation, ont été reprogrammés.

Il s'agit de l'Open d'Ecosse, désormais programmé du 8 au 11 octobre, du BMW Championship du 15 au 18 octobre, ainsi que des deux derniers tournois de cette catégorie, le Nedbank golf challenge du 3 au 6 décembre et le DP world tour championship, qui clôture la Race to Dubai, du 10 au 13 décembre. "Tous les tournois seront soumis à de strictes consignes de sécurité et à des protocoles de détection" du virus auprès des joueurs, insiste la EPGA dans son communiqué, en précisant que ces consignes évolueraient au fur et à mesure en fonction des mesures sanitaires internationales. Quant au PGA, principal circuit professionnel, il doit reprendre, également à huis clos, le 11 juin avec le Charles Schwab Challenge au Texas.

