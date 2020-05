Fermé depuis le 16 mars à cause de la pandémie de coronavirus, le parcours de golf de San Francisco, où devrait se tenir le PGA Championship du 6 au 9 août, a de nouveau ouvert ses portes ce lundi.

Le parcours de golf de San Francisco (Californie) où doit avoir lieu le PGA Championship en août prochain, va rouvrir lundi, ont annoncé dimanche ses responsables qui ont dû prendre des mesures pour éviter toute propagation du coronavirus. Le TPC Harding Park était fermé depuis le 16 mars dans la cadre des mesures prises par les autorités locales pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Les joueurs devront à partir de lundi porter des masques dans les espaces publics avant de l'enlever lorsqu'ils joueront, tout en respectant en permanence les régles de distanciation sociale. Les rateaux pour remettre en état les bunkers, les poubelles tout au long du parcours et les dispositifs pour nettoyer les balles au début de chaque trou ont été retirés, ont précisé les responsables du TPC Harding Park.

Interdiction de toucher les drapeaux

Il sera en outre interdit de toucher les drapeaux, tandis que des tubes en plastique ont été placés au fond des 18 trous pour faciliter la récupération des balles. Le PGA Championship est l'un des quatre tournois du Grand Chelem du circuit professionnel de golf. Il devait initialement avoir lieu du 14 au 17 mai, mais a été reprogrammé entre les 6 et 9 août en raison de la pandémie de coronavirus.

L'Américain Bruce Koepka a remporté les deux dernières éditions du PGA Championship, en 2018 et 2019. Le numéro 3 mondial peut devenir cette année, si l'épreuve a bien lieu, le premier joueur à enchaîner trois victoires de suite dans le PGA Championship depuis son compatriote Walter Hagen qui s'y était imposé quatre fois de suite entre 1924 et 1927. Les deux autres tournois majeurs organisés aux Etats-Unis ont été également reprogrammés, le Masters d'avril à novembre et l'US Open de juin à septembre, tandis que le British Open a été purement et simplement annulé.

