Ce n'est plus le vent qui déstabilise les joueurs sur le parcours du Masters d'Augusta ce samedi, mais plutôt des conditions de jeu froides et difficiles. Au milieu de tout ça, Tiger Woods fait évidemment sensation, chacun de ses coups étant accompagné des acclamations de la foule américaine. Parti du 32e rang en cette deuxième partie de Masters, le Tigre n'a pas encore réussi à parfaitement se régler sur le 3e tour.

+2 à un tiers du parcours

Il a commencé par un bogey sur le trou n°1, avant de manquer l'eagle sur le trou n°2 d'un rien. Symbole de cette irrégularité, le quintuple vainqueur de l'épreuve a enchaîné sans transition des approches somptueuses, notamment une depusi le bunker, avant d'inexplicablement manquer un putt tout fait au trou numéro 5, se voyant réduit à un double bogey qui fait tâche. Après six trous, l'Américain en est déjà à +2, et ce n'est pas pour lui plaire, en témoigne son geste de frustration après son premier coup du trou n°6. Le leader Scottie Scheffler, intouchable avec sa carte à -8, s'élancera un peu plus tard dans la soirée.

Tiger Woods Crédit: Getty Images

