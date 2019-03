Golf: Molinari remporte le Arnold Palmer Invitational

Le Turinois de 36 ans a fini avec un total de 276 (-12), après avoir débuté la journée à la 17 place avant de refaire son retard sur l'ensemble de ses concurrents.

"C'est incroyable. Ça fait partie de mes plus grandes victoires", s'est félicité Molinari, qui avait choisi de faire une pause après une saison 2018 réussie.

Molinari, qui s'est illustré l'an dernier lors de la victoire en Ryder Cup de l'Europe face aux États-Unis, a notamment réussi huit birdies.

"Je suis aux anges. C'est génial de réussir ça ici tout en sachant que ma femme et mes enfants me regardent à la maison", a déclaré l'Italien.

Molinari a confié qu'il n'avait pas de stratégie particulière avant d'entamer sa spectaculaire remontée au classement.

"Je n'avais pas vraiment de plan de jeu. J'ai juste essayé de frapper de bons coups et de me donner le plus de chances possible. Je me suis aperçu que le parcours était devenu ferme et rapide", a détaillé Molinari.

Leader la veille, le Britannique Matthew Fitzpatrick a échoué à la deuxième place, à deux coups de Molinari (-10), en rendant une carte de 71.

Le Sud-Coréen Im Sung-jae, l'Anglais Tommy Fleetwood et l'Espagnol Rafa Cabrera Bello se partagent la troisième place avec un total de 279 (-9).