Une grande première. Dimanche, Joaquin Niemann est devenu le premier Chilien à s'imposer sur le circuit nord-américain de golf (PGA). Ce dernier a remporté le Greenbrier Classic, sur le parcours de White Sulphur Springs (Virginie occidentale). Seul en tête à l'entame du dernier tour, Niemann a rendu une excellente carte de 64 dimanche pour un total de 259, soit 21 coups sous le par. Il a ainsi relégué à six coups son dauphin, l'Américain Tom Hoge, un groupe de quatre Américains complétant le podium.

Ce succès lui assure aussi sa participation au Masters d'Augusta et au Championnat PGA, deux levées du Grand Chelem, en 2020. Kevin Chappel, auteur d'une exceptionnelle carte de 59 vendredi, a finalement pris le 47e place (-5) après deux derniers tours médiocres (73 et 72). Le Greenbrier Classic, qui se déroulait auparavavant en juillet, est désormais programmé en septembre et sert d'épreuve ouverture de la saison 2019-2020 du PGA.

Classement final (par 70) :

1. Joaquin Niemann (CHI) -21 (65-62-68-64)

2. Tom Hoge (USA) -15 (68-65-67-65)

3. Harris English (USA) -14 (66-65-68-67)

. Brian Harman (USA) -14 (65-66-70-65)

. Nate Lashley (USA) -14 (68-64-65-69)

. Richy Werenski (USA) -14 (67-65-65-69)

7. Juan Sebastián Muñoz (COL) -13 (69-66-66-66)

. Scottie Scheffler (USA) -13 (65-62-71-69)

. Robby Shelton (USA) -13 (62-65-70-70)

10. Viktor Hovland (NOR) -12 (68-68-68-64)

. Mark Hubbard (USA) -12 (64-70-67-67)

. Matt Jones (AUS) -12 (68-66-68-66)