Suspendu depuis pratiquement un an pour cause d'agression sexuelle, le Danois Thorbjorn Olesen a vu sa suspension levée jeudi par le Circuit européen.

La suspension du Danois Thorbjorn Olesen, poursuivi notamment pour agression sexuelle depuis août 2019, a été levée jeudi par le Circuit européen après le report à la fin 2021 de son procès, initialement prévu le 11 mai. "En raison de ce retard conséquent et inédit, l'European Tour a consenti à lever sa suspension avec effet immédiat, ce qui lui permet de revenir à la compétition" tout en continuant à assurer sa défense, a indiqué l'instance dans un communiqué.

Vainqueur de la prestigieuse Ryder Cup avec l'équipe d'Europe en 2018, le golfeur âgé de 30 ans est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une passagère lors d'un vol de la compagnie British Airways à destination de Londres fin juillet 2019. Il est également poursuivi pour avoir été ivre et pour son comportement agressif au cours de ce même vol.

Olesen avait été arrêté à son arrivée à l'aéroport londonien d'Heathrow puis remis en liberté. En décembre, le Danois avait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Cependant, d'un commun accord avec l'European Tour, il s'était retiré des greens dès le 6 août et jusqu'au terme de son procès. Celui-ci devait se tenir le 11 mai, mais la pandémie de Covid-19 a considérablement retardé la procédure judiciaire : Olesen sera jugé au plus tôt le 6 décembre 2021.

Je suis évidemment reconnaissant vis-à-vis du circuit européen qui me permet de poursuivre ma carrière

"Si mon équipe et moi-même étions initialement convenus que je ne participerai pas aux tournois de l'European Tour pendant la procédure judiciaire, je suis évidemment reconnaissant vis-à-vis du circuit européen qui me permet de poursuivre ma carrière", a réagi le golfeur. La décision de l'European Tour intervient à quelques jours de la reprise des tournois, après une longue interruption due à la pandémie de coronavirus. Arrêtée en mars, la saison reprendra le 22 juillet à huis clos en Angleterre. Le circuit américain a lui repris depuis le 11 juin, et espère accueillir à nouveau des spectateurs en nombre limité dès la mi-juillet.

