Avant la reprise du PGA Tour, Rory McIlroy, Dustin Johnson, Rickie Fowler et Matthew Wolff participeront au TaylorMade Driving Relief, à huis clos, ce dimanche, de 20h à minuit. Un événement de golf incontournable à vivre en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Après deux mois d'arrêt, le sport est enfin de retour en direct. Et c'est sur Eurosport que ça se passe, avec Thomas Morel aux commentaires. Dimanche, de 20h à minuit, sur Eurosport 1 et Eurosport Player, le golf sera à l'honneur avec le TaylorMade Driving Relief qui se déroulera à huis clos au Seminole Golf Club (Floride), l'un des lieux les plus prisés de la discipline aux Etats-Unis. Lors de cette soirée exceptionnelle, les téléspectateurs retrouveront les plus grandes stars du golf de la planète.

D’un côté, Rory McIlroy, n°1 mondial et élu meilleur joueur PGA la saison passée, fera équipe avec Dustin Johnson, vainqueur de vingt événements PGA Tour. "Je suis vraiment ravi de faire équipe avec Rory et de revenir sur un terrain de golf", a confié Johnson. En face : Rickie Fowler, auteur de neuf victoires à travers le monde dont une mémorable en 2015 lors du Players Championship. L'Américain de 31 ans sera associé à la révélation du golf mondial, Matthew Wolff, 21 ans, passé professionnel il y a moins d’un an et déjà détenteur d’une victoire lors du PGA Tour.

"Je suis sûr que Rickie et Matt seront prêts, a ajouté Dustin Johnson. Mais j’espère que Rory et moi pouvons les battre et aider à générer beaucoup de dons et de soutien pour les organisations caritatives et les personnes les plus touchées par le Covid-19." En effet, les fonds recueillis par le biais de cet événement seront reversés la Fondation des infirmières et infirmiers américains (American Nurses Foundation) et à la Fondation des Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC Foundation). Grâce à la "PGA TOUR Charities", il sera également possible d'effectuer des dons en ligne.

