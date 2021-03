Au lendemain de sa victoire surprise contre Bryson DeChambeau, Antoine Rozner s'est incliné face à Tommy Fleetwood, jeudi lors de la 2e journée du Championnat du monde (WGC) de match play, mais conserve l'espoir d'une qualification pour le tableau final. Même constat pour l'autre tricolore en lice, Victor Perez, qui a aussi cédé contre Russell Henley après sa victoire inaugurale aux dépens de l'Australien Marc Leishman.

Antoine Rozner, moins en verve que la veille s'est incliné 4 et 3 face à Tommy Fleetwood, spécialiste de la Ryder Cup et donc rompu à l'exercice du match play. Il a commis cinq bogeys et n'a réussi qu'un birdie en 15 trous, quand son adversaire plaçait trois birdies et ne concédait qu'un bogey. Vendredi, le Français, 58e mondial, devra s'imposer contre le Sud-Coréen Si-Woo Kim, et espérer que Dechambeau batte Fleetwood, pour le pousser à un trou de play-off décisif.

McIlroy conserve ses chances de qualification

Golf Un célèbre coach de golf mis en examen pour viol sur mineure HIER À 18:34

Victor Perez, qui avait bien débuté la veille contre Leishman, a lui aussi dû s'incliner contre Russel Henley, sur le même score 4 et 3. Il devra s'imposer vendredi contre le Sud-Coréen Sung-jae Im (16e mondial) pour ensuite tenter de valider son ticket lors d'une prolongation contre le vainqueur du match entre Leishman et Henley. Chez les favoris, Justin Thomas et Collin Morikawa ont concédé leur deuxième revers consécutif, synonyme d'élimination.

Le N.1 mondial Dustin Johnson, vainqueur la veille d'Adam Long, a fait match nul face à l'Ecossais Robert MacIntyre, et se trouve lui en ballotage favorable. Quant à Rory McIlroy, il a conservé ses chances de qualification en battant Lanto Griffin 4 et 3, mais devra l'emporter contre Cameron Smith et espérer un faux-pas de Ian Poulter face à Griffin, pour obliger l'Anglais à une prolongation.

Résultats du 2e jour de la phase de groupes

Groupe 1

Dustin Johnson (USA) et Robert MacIntyre (SCO) à égalité

Adam Long (USA) bat Kevin Na (USA) 2 et 1

Groupe 2

Kevin Kisner (USA) bat Justin Thomas (USA) 2 et 1

Matt Kuchar (USA) BAT Louis Oosthuizen (RSA) 1 up

Groupe 3

Jon Rahm (ESP) bat Shane Lowry (IRL) 2 up

Ryan Palmer (USA) bat Sebastian Munoz (COL) 2 et 1

Groupe 4

Collin Morikawa (USA) bat Max Homa (USA) 2 et 1

Billy Horschel (USA) bat JT Polston (USA) 4 et 2

Groupe 5

Bryson DeChambeau (USA) bat Si-woo Kim (CDS) 2 et 1

Tommy Fleetwood (GBR) bat Antoine Rozner (FRA) 4 et 3

Groupe 6

Xander Schauffele (USA) bat Jason Day (AUS) 2 et 1

Andy Sullivan (GBR) et Scottie Scheffler (USA) à égalité

Groupe 7

Patrick Reed (USA) bat Christiaan Bezuidenhout (RSA) 2 et 1

Bubba Watson (USA) et Joaquin Niemann (CHI) à égalité

Groupe 8

Sergio Garcia (ESP) bat Tyrrell Hatton (GBR) 3 et 2

Lee Westwood (GBR) bat Matt Wallace (GBR) 5 et 3

Groupe 9

Mackenzie Hughes (CAN) bat Webb Simpson (USA) 4 et 3

Paul Casey (GBR) bat Talor Gooch (USA) 3 et 2

Groupe 10

Patrick Cantlay (USA) bat Carlos Ortiz (MEX) 1 up

Brian Harman (USA) bat Hideki Matsuyama (JPN) 1 up

Groupe 11

Rory McIlroy (NIR) bat Lanto Griffin (USA) 4 et 3

Ian Poulter (ENG) bat Cameron Smith (AUS) 1 up

Groupe 12

Tony Finau (USA) et Will Zalatoris (USA) à égalité

Dylan Frittelli (RSA) bat Jason Kokrak (USA) 3 et 2

Groupe 13

Bernd Wiesberger (AUT) bat Viktor Hovland (NOR) 4 et 2

Abraham Ancer (MEX) bat Kevin Streelman (USA) 2 et 1

Groupe 14

Brendon Todd (USA) bat Daniel Berger (USA) 2 et 1

Erik Van Rooyen (RSA) bat Harris English (USA) 2 et 1

Groupe 15

Jordan Spieth (USA) et Matthew Wolff (USA) à égalité

Matt Fitzpatrick (ENG) bat Corey Conners (CAN) 5 et 4

Groupe 16

Marc Leishman (USA) bat Sung-jae Im (CDS) 2 et 1

Russell Henley (USA) bat Victor Perez (FRA) 4 et 3

The Honda Classic Jones s'offre le Honda Classic, sept ans après sa dernière victoire 22/03/2021 À 11:10