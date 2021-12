C'est déjà une très grande victoire. Et la plus belle des récompenses après dix mois de combat pour se remettre de cet accident qui aurait pu lui coûter sa carrière. Elle va enfin reprendre pour Tiger Woods. L'Américain a annoncé mercredi sa participation au PNC Championship la semaine prochaine. "Même si cette année a été longue et difficile, je suis très heureux de la clôturer en participant au PNC Championship avec mon fils Charlie", s'est réjoui le golfeur de 45 ans dans un message publié sur son compte Twitter.

Woods avait été victime d'un grave accident de la route le 23 février dernier près de Los Angeles. L'Américain avait perdu le contrôle de son véhicule, qui avait effectué plusieurs tonneaux avant de tomber dans un précipice. Opéré de multiples fractures ouvertes à la jambe droite, qui avaient nécessité l'insertion d'une tige métallique dans le tibia et de vis pour consolider les os du pied et de la cheville, il était resté hospitalisé durant trois semaines avant de poursuivre sa convalescence à son domicile.

Un retour en douceur

Son retour sur les greens dès la semaine prochaine en Floride est une belle surprise. Si Woods avait repris l'entraînement, il avait indiqué il y a un mois qu'il était "encore loin" de pouvoir faire son retour à la compétition. Ce retour se fera en douceur. Le PNC Championship, qui se déroulera du 16 au 19 décembre prochain, ne se dispute en effet que sur deux tours. Il ressemble davantage à une exhibition qu'à un tournoi classique et rassemble traditionnellement 20 vainqueurs d'un Majeur accompagnés chacun d'un membre de leur famille.

Mais l'essentiel est ailleurs pour celui qui a remporté 15 tournois du Grand Chelem. C'est un énorme pas en avant pour Woods de regoûter à la compétition dans un tournoi qu'il avait terminé à la 7e place l'an dernier avec son fils. "Je joue en tant que papa et je ne pourrais pas être plus excité et fier", a-t-il ajouté dans son message sur Twitter. Et tous les amateurs de golf s'en réjouissent également.

