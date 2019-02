Tiger Woods perd du terrain

Auteur d'une belle carte de 66 vendredi après le par en ouverture, l'Américain n'a pas pu rééditer sa performance de vendredi à cause d'un double bogey (+2) au trou N.15 et de trois autres bogeys, contre six birdies. Avec un total de 207, soit 6 sous le par, il est relégué à trois coups notamment de ses compatriotes Patrick Reed et Patrick Cantlay parmi les joueurs qui ont déjà complété leur parcours.

L'Américain Dustin Johnson, seul en tête samedi, n'a pas encore terminé mais a augmenté son avance (3 coups) sur son suivant immédiat, le Nord-Irlandais Rory McIlroy. Il reste encore deux trous à disputer aux deux joueurs.