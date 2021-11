Une vidéo de Tiger Woods à l'entraînement, la première de l'Américain un club de golf à la main neuf mois après son accident de voiture en Californie, a été publiée dimanche sur son compte Twitter officiel, avec comme seul commentaire "Progrès en cours". Cette vidéo ne dure que quelques secondes, avec Tiger vu de dos qui frappe tranquillement un coup de fer, devant un seau de balles, sur un practice de golf dont la localisation n'est pas précisée.

Cette image a immédiatement suscité plusieurs milliers de réactions de fans, car Tiger compte 6,5 millions d'abonnés sur Twitter. Certains observateurs ont annoncé après son accident qu'il aurait du mal à rejouer un jour au golf au plus haut niveau. Justin Thomas, joueur professionnel et ami de Tiger Woods, s'est immédiatement réjoui de ce retour au practice de celui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de golf de tous les temps. Juste après avoir assuré sur Twitter combien il appréciait la passion montrée dimanche par Rory McIlroy sur le circuit européen, Thomas a ajouté, en partageant la vidéo de Woods: "mais je pense que j'aime encore plus ça". Justin Thomas avait récemment jugé probable dans un podcast le retour sur les greens de Tiger Woods. "Je sais qu'il va essayer", avait-il déclaré. "Mais, avait-il ajouté, je ne le vois pas rejouer s'il ne peut pas bien jouer."

Le timing de cette vidéo n'est pas étonnant: la Fondation Tiger Woods (TGR Foundation) vient de fêter ses 25 ans, le 18 novembre, et un tournoi de bienfaisance qu'il organise aux Bahamas, le Hero World Challenge, est prévu début décembre avec 20 invités parmi les meilleurs joueurs du monde, dont ses compatriotes Collin Morikawa, Justin Thomas et Bryson deChambeau.

Jambe droite brisée en février

Le 23 février, Woods conduisait sa voiture à une vitesse "dangereuse" de 140 km/h, soit près du double de la limite autorisée, selon le shérif du comté de Los Angeles, quand elle est sortie de la route avant d'effectuer plusieurs tonneaux à Ranchos Palos Verdes, près de Los Angeles. L'ancien numéro 1 mondial, âgé de 45 ans, a eu la jambe droite brisée. Cette jambe est dans un collant sombre sur les images diffusées dimanche, à l'entraînement, mais ne l'empêche pas de frapper la balle correctement.

Après trois semaines d'hospitalisation, Woods est rentré chez lui en Floride où il a poursuivi sa convalescence. Il s'est déjà relevé de presque toutes les blessures en 25 ans de carrière, notamment de multiples opérations du genou et du dos, dont une arthrodèse, une douloureuse fusion de vertèbres. Cela ne l'a pas empêché en 2019, après onze ans de disette en Majeur, de remporter son 5e Masters d'Augusta, soit son 15e tournoi du Grand Chelem, puis d'égaler la même année le record du nombre de titres sur le circuit PGA (82) jusqu'alors propriété du seul Sam Snead.

