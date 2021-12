Tout est affaire de timing dans la vie. Rory McIlroy le mesure cette semaine aux Bahamas, où il dispute le Hero World Challenge. C'est la première fois depuis 2013 que le Nord-Irlandais revient sur le parcours de l'Albany Resort, réservé à 20 golfeurs. McIlroy s'est positionné d'entrée de jeu, alors que 17 des 25 meilleurs joueurs du monde sont présents.

Malgré un double bogey, grâce à six birdies et même un eagle sur un par-4, il a rendu une carte de 66 à six en-dessous du par jeudi, pour prendre les commandes en compagnie de Daniel Berger et Abraham Ancer. Le Nord-Irlandais de 32 ans vise sa troisième victoire de la saison après ses succès sur le circuit PGA à Quail Hollow en mai et la CJ Cup en octobre. Son année a aussi été marquée par la désillusion vécue au moment de la Ryder Cup, perdue face aux Etats-Unis en septembre.

J'aimerais que l'on soit à un autre moment

Mais les larmes de la Ryder Cup semblaient loin jeudi. Au point de faire regretter à McIlroy que l'on soit au mois de décembre et pas à un autre moment de l'année. "J'aimerais que l'on soit à un autre moment, oui, à la fin du mois de mars par exemple", a-t-il dit. Oui, il aimerait être au début du printemps, juste avant le Masters, le seul des quatre tournois du Grand Chelem qui manque à son palmarès.

"Mais il n'y a aucune raison pour que je ne continue pas à jouer comme ça dans les mois à venir, a-t-il ajouté. Je vais continuer à m'entraîner ces prochaines semaines, je ne vais pas ranger mes clubs. C'est toujours agréable de bien jouer, de toute façon." Même s'il y a des moments encore meilleurs que d'autres pour ça.

Hero World Challenge - Classement après le premier tour

1. Daniel Berger (USA) -6 (66)

Abraham Ancer (MEX) -6 (66)

Rory McIlroy (NIR) -6 (66)

4. Webb Simpson (USA) -5 (67)

Brooks Koepka (USA) -5 (67)

Justin Thomas (USA) -5 (67)

7. Tony Finau (USA) -4 (68)

Patrick Reed (USA) -4 (68)

Viktor Hovland (NOR) -4 (68)

Collin Morikawa (USA) -4 (68)

