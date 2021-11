Golf

L'Old Course de Saint Andrews : découvrez le mythique parcours écossais

GOLF TV WEEKLY - Dans notre émission cette semaine, découvrez le parcours Old Course de Saint Andrews avec son directeur John Grant. Quelque fois, il est possible de jouer ce célèbre link écossais dans le sens opposé comme il était joué au XIXe siècle.

00:04:27, il y a une heure