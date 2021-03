Antoine Rozner a surpris tout son monde. Malgré un retard de tropis coups à l'entame du dernier tour, le Français s'est imposé dimanche sur le Qatar Masters devant l'Italien Guido Migliozzi, le Sud-Africain Darren Fichardt et l'Indien Gaganjeet Bhullar. Rozner, 28 ans et 97e mondial, s'était imposé il y a quatre mois au Dubaï Championship et a ainsi signé sa deuxième victoire sur le circuit européen.

Le Parisien s'est imposé grâce à un putt de 20 mètres au dernier trou, pour signer un birdie. "Remporter un tournoi de golf procure la plus grande sensation au monde et le faire de cette façon, avec un tel putt au dernier trou... je ne sais pas quoi dire et même dans mes rêves les plus fous, je ne l'aurais pas imaginé", a réagi le Français sur europeantour.com. "Parcours de folie aujourd'hui. Remporter un tournoi est tellement rare, mais s'imposer deux fois en quelques mois est juste irréel", a-t-il ajouté. Leader samedi, le Sud-Africain Fichardt a signé deux birdies sur ses cinq derniers trous, mais avant cela il a réalisé trois bogeys pour signer une carte de 71, juste le par, et donc finir derrière Rozner.

Classement

1. Antoine Rozner (FRA) 276 (69-72-68-67)

2. Guido Migliozzi (ITA) 277 (71-67-74-65)

. Darren Fichardt (RSA) 277 (68-68-70-71)

. Gaganjeet Bhullar (IND) (67-73-68-69)

5. Richard McEvoy (ENG) 279 (65-73-73-68)

. Jamie Donaldson 279 (68-68-73-70)

7. Chris Paisley 280 (67-70-73-70)

. Brandon Stone (RSA) 280 (69-68-73-70)

9. Niklas Lemke (SWE) 281 (70-72-72-67)

. Kurt Kitayama (USA) 281 (67-69-75-70)

. Thomas Detry (BEL) 281 (66-72-72-71)

. Joachim B. Hansen (DEN) 281 (66-71-72-72)

