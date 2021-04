La Thaïlandaise Patty Tavatanakit, 103e mondiale, épatante leader depuis l'entame, a résisté à la remontée en flèche de la Néo-Zélandaise Lydia Ko, auteure d'un exceptionnel -10, pour remporter l'ANA Inspiration, le premier Grand Chelem de sa carrière, dimanche à Rancho Mirage, aux Etats-Unis d'Amérique.

"Je me sens détendue. Il n'y a pas de larmes, mais du soulagement. Je n'ai pas bien dormi hier, mais je me suis levée en m'efforçant d'être positive. J'ai su rester patiente, je suis contente que cette journée se soit finie ainsi", a commenté la lauréate avant, comme le veut la tradition, de sauter dans le bassin adjacent au trou N.18.

La jeune femme de 21 ans, issue de l'UCLA (Université de Californie à Los Angeles) et passée professionnelle l'an dernier, avait cinq longueurs d'avance au début de ce 4e et dernier tour sur la Sud-Coréenne Lee Mirim et l'Américaine Ally McDonald. Mais c'est plus bas au classement qu'il fallait trouver sa plus dangereuse rivale.

Lydia Ko, qui faisait partie d'un groupe de quatre golfeuses à la 7e place, se trouvait à huit coups. Dix-huit trous plus tard, après huit birdies et un eagle réussis sans erreur commise, elle rendait une carte parfaite de 62, soit la meilleure de l'histoire pour ce tournoi, à égalité avec la Mexicaine Lorena Ochoa qui, comme elle, a fini 2e en 2006.

Ce score est aussi la 2e meilleure performance dans un Majeur, derrière le 61 réussi par la Sud-Coréenne Hyo-Joo Kim lors de son premier tour à l'Evian Championship, qu'elle a remporté en 2014.

Mais Tavatanakit, qui avait résisté à toute pression depuis le début, a su garder ce cap jusqu'au bout, ses quatre birdies lui ayant permis de conserver un suffisant matelas.

Ses autres poursuivantes finissent loin d'elle, l'expérimentée Chinoise Feng Shanshan, lauréate du Championnat LPGA en 2012, et la Sud-Coréenne Sei-Young Kim, victorieuse du Championnat PGA 2020, menant un quatuor relégué à sept longueurs.

Classement après le 4e tour (par 72):

1. Patty Tavatanakit (THA) -18 (66-69-67-68)

2. Lydia Ko (NZL) -16 (70-69-71-62)

3. Feng Shanshan (CHN) -11 (67-69-72-69)

. Sei-Young Kim (KOR) -11 (72-71-68-66)

. Nelly Korda (USA) -11 (71-70-70-66)

. Nanna Koerstz Madsen (DEN) -11 (72-68-71-66)

7. Jin-Young Ko (KOR) -10 (69-70-71-68)

. Inbee Park (KOR) -10 (70-69-70-69)

. Ally Ewing (USA) -10 (71-70-66-71)

10. Moriya Jutanugarn (THA) -9 (68-69-73-69)

. Megan Khang (USA) -9 (68-73-71-67)

. Lee Mirim (KOR) -9 (69-70-68-72)

