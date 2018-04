Tiger Woods de retour après trois ans d'absence avec une carte décevante de 73

Une entrée en matière loin des attentes. Tiger Woods a bouclé son premier parcours à Augusta National Golf Club depuis 2015 avec une carte décevante de 73 (+1) jeudi à Augusta. Woods, 42 ans, a rallié le club-house avec une carte comportant trois birdies et quatre bogeys. "Ce parcours vous teste, je n'avais pas eu à jouer sur un parcours comme celui-ci depuis longtemps", a expliqué Woods.

L'Américain, quadruple vainqueur de l'épreuve, occupait à 17h25 locales (23h25 françaises) la 27e place provisoire, à cinq coups du Chinois Li Haotong et de l'Américain Tony Finau (-4 après le trou N.15). Il avait manqué les éditions 2016 et 2017 du premier tournoi du Grand Chelem de l'année sur blessure. Habillé tout de noir, le "Tigre" a été chaleureusement applaudi par le nombreux public tout au long de la journée.

Deux bogeys et une balle dans l'eau

Woods, désormais 103e au classement, a rencontré lors de son premier tour des difficultés avec son "tee shot", son premier coup, en particulier sur les par 5. Il a enchaîné deux bogeys aux trous N.4 et N.5 et a égaré sa balle dans l'eau sur le trou n.12, mais a sauvé un bogey grâce à un putt de huit mètres.

Opéré du dos à quatre reprises entre 2014 et 2017, Woods n'était plus apparu dans un rendez-vous majeur depuis le Championnat PGA 2015. Le joueur aux 14 titres du Grand Chelem fait partie des candidats à la victoire finale dimanche après un mois de mars convaincant durant lequel il a terminé 2e du Valspar Championship et 5e du Arnold Palmer Invitational.

L'octuple bogey qui a condamné Garcia

Sergio Garcia, lui, a perdu tout espoir de conserver son titre lors du Masters 2018 dès le 1er tour, jeudi, après avoir vécu un cauchemar au trou N°15. L'Espagnol a eu besoin de 13 coups pour venir à bout de ce trou, un par 5, qu'il a fini avec un rarissime octuple bogey. Le n°9 mondial a vu cinq de ses coups terminer, après avoir roulé longuement sur le green, dans la pièce d'eau qui borde le trou au nom évocateur de "buisson ardent".

"Je ne sais pas quoi trop dire, à part que c'est la première fois dans ma carrière qu'il me faut treize coups pour finir un trou", a-t-il expliqué. "J'ai eu le sentiment de réussir des bons coups, mais la balle ne s'arrêtait jamais, c'est vraiment pas de chance", a poursuivi Garcia qui avait remporté en 2017, après bien des accessits, son premier titre du Grand Chelem.

L'Espagnol a bouclé le 1er tour avec un score de 81 (+9), mais n'est pas dernier, puisque l'Anglais Harry Ellis, encore amateur, a rallié le club-house avec une carte de 86 (+14) Piètre consolation pour Garcia, deux autres joueurs avant lui ont connu pareille humiliation lors du prestigieux Masters. Tommy Nakajima, en 1978 sur le trou N.13, et Tom Weiskopf, en 1980 sur le trou N.12, avaient également eu besoin de treize coups.