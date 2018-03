Woods : "Je suis là pour gagner"

La star américaine du golf Tiger Woods, de retour au premier plan après trois saisons calamiteuses, a annoncé samedi qu'il serait présent "pour gagner" au Masters d'Augusta, qui débute jeudi 5 avril. "Je suis impatient de jouer", a-t-il déclaré sur son site personnel. "C'est le meilleur tournoi du monde. Le parcours, le public, toute l'atmosphère. C'est le paradis des golfeurs." "Je suis là pour gagner", a affirmé Woods, absent du Masters en 2014, 2016 et 2017.

Après trois saisons désastreuses et quatre opérations du dos, l'ancien N.1 mondial rejoue les premiers rôles sur le circuit depuis son retour sur les greens en décembre dernier.

Rasséréné par sa 2e place dans le Valspar Championship début mars et sa 5e place au Arnold Palmer Invitational il y a dix jours, il figure parmi les favoris pour succéder à l'Espagnol Sergio Garcia à Augusta. "C'est assez marrant (de faire partie des favoris)", a estimé le joueur aux 79 titres PGA, dont 14 en Grand Chelem. "C'est un sacré changement. Il y a six mois, je n'avais pratiquement aucune chance de jouer ici."

"Je me sens de mieux en mieux chaque semaine de compétition", a-t-il ajouté. "Un peu plus affûté. Je commence à rassembler les pièces du puzzle." "J'ai eu une deuxième chance dans la vie. Je suis un miracle vivant", a conclu Woods, 42 ans et quadruple vainqueur du Masters.