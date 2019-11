Mayakoba Classic : Todd et Taylor en tête avant l'interruption du 4e tour

Brendan Todd et Vaughn Taylor sont actuellement en tête du Mayakoba Classic. Interrompu par l'obscurité dimanche, le 4e tour se finira lundi à Playa Del Carmen au Mexique. Le retard, consécutif à l'annulation du premier tour jeudi, en raison d'une tempête, n'a pu être comblé lors de cette journée dominicale qui concentrait les 3e et 4e tours.

Todd, qui reste sur une victoire au Bermuda Open il y a deux semaines, et Taylor, en quête de son 4e titre PGA, sont au coude à coude. Ils cumulent 20 coups au total sous le par, avec encore quatre trous à jouer chacun. Derrière eux, à un coup, suivent Harris English et le Mexicain Carlos Ortiz qui ont respectivement quatre et un trou à disputer.

Au total, douze joueurs doivent encore finir leur parcours.

Classement provisoire (par 71) :

1. Vaughn Taylor (USA) -20 (64-66-67-)

. Brendon Todd (USA) -20 (63-68-65-)

3. Carlos Ortiz (MEX) -19 (69-65-65-)

. Harris English (USA) -19 (65-64-68-)

5. Adam Long (USA) -18 (63-69-67-)

6. Joel Dahmen (USA) -15 (69-66-66-65)

. Robby Shelton (USA) -15 (66-66-72-)

8. Abraham Ancer (MEX) -14 (66-72-65-67)

. Pat Perez (USA) -14 (68-65-68-)

. Billy Horschel (USA) -11 (65-71-66-68)