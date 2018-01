McIlroy veut redevenir N.1 mondial malgré son problème cardiaque

Rory McIlroy (28 ans), désormais 11e mondial, a révélé qu'il devait passer des examens "tous les six mois et une IRM chaque année". "J'ai souffert d'une très grave infection virale en Chine il y a 18 mois et ils m'ont dit que c'est la raison pour laquelle j'ai un épaississement de mon ventricule gauche et qu'il y a un peu de tissu cicatriciel", a précisé le golfeur.

"Pour l'instant, j'ai juste besoin de rester en forme. J'avais prévu de le faire de toute façon", a ajouté l'Irlandais du Nord. Il espère mettre fin en 2018 à trois années sans remporter un Majeur. Il en avait décroché quatre entre 2011 à 2014.

"Mes objectifs sont d'ajouter des Majeurs à mon palmarès et de revenir N.1 mondial. (...) C'est simple, je n'ai pas d'excuse, ni dams mon jeu, ni dans ma vie privée. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie ces derniers mois", a révélé McIlroy, qui s'est marié en en avril 2017.