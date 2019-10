Na seul en tête du Shriners for Children après le 3e tour

Na, qui joue en quelque sorte à domicile puisqu'il réside à Las Vegas, a rendu une carte de 61, soit dix coups sous le par. Il égale sa meilleure performance sur une journée en tournoi. Il cumule désormais 22 coups sous le par, soit deux de plus que son dauphin Patrick Cantley. Pat Perez, auteur d'une belle journée avec un carte de 62, est troisième à quatre coups. Vainqueur du Shriners en 2011, Kevin Na a établi un nouveau record du parcours après 54 trous, avec un cumul de 191.

"Je me sens à l'aise et confiant", a résumé le golfeur d'origine sud-coréenne après ce troisième tour achevé avec dix birdies et sans aucun bogey commis. Phil Mickelson, l'ancien numéro 2 mondial vainqueur de cinq tournois du grand chelem, a lui poursuivi sa dégringolade, avec une piètre carte de 74 pour pointer au 69e rang.