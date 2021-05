Il y avait un invité surprise jeudi à Kiawah Island. Un vent violent est venu balayer les greens, contrariant largement les débuts des favoris du PGA Championship. Mais pas Corey Conners. Le Canadien a rendu la meilleure carte (-5) pour virer en tête à l'issue du premier tour jeudi. Hormis le tenant du titre, Collin Morikawa (8e bien 8e, -2) à trois longueurs, Bryson DeChambeau, lauréat de l'US Open 2020, et l'Espagnol Jon Rahm 31es à cinq coups, les autres prétendants ont fini leur première journée en positif. Que ce soit les N.1 et 2 mondiaux, Dustin Johnson (+4) et Justin Thomas (+3) ou encore le Nord-Irlandais Rory McIlroy (+3) et Jordan Spieth (+1).

Tous ont non seulement peiné à danser avec Eole, mais ils ont aussi souffert dans les zones sablonneuses, là où Conners, 39e mondial et 8e du dernier Masters d'Augusta, son meilleur classement dans un Majeur, a tiré son épingle du jeu, en réussissant six birdies, dont deux aux N.15 et 16, pour un seul bogey commis. "C'était une journée assez peu stressante. J'ai réussi beaucoup de putts. J'ai gardé la balle dans le fairway la plupart du temps", s'est félicité le golfeur de 29 ans, qui ne compte que l'Open du Texas 2019 à son palmarès. "Il n'y a rien que je veuille faire différemment. Je n'ai pas vraiment fait d'erreurs sur le parcours. J'ai joué de façon solide tout du long", a-t-il ajouté.

Morikawa, tenant en embuscade

Il devance de deux longueurs six concurrents, dont l'Américain Brooks Koepka, quadruple lauréat de Majeurs, plutôt "satisfait de ses six birdies, après un mauvais départ" au back nine, symbolisé par ce double-bogey au N.10. "D'une certaine façon, ça m'a aidé à entrer dans la partie, à me concentrer, à trouver mon rythme", a estimé ce dernier, qui joue malgré un genou opéré en mars. Il partage la 2e place avec ses compatriotes Aaron Wise et Keegan Bradley, vainqueur de l'USPGA en 2011, ainsi que le Norvégien Viktor Hovland, l'Anglais Sam Horsfield et l'Australien Cameron Davis.

Derrière, Collin Morikawa, vainqueur de l'épreuve en août 2020 à Harding Park sur les hauteurs de San Francisco, a plutôt réussi son premier tour. A la 8e place, il mène une colonie de huit concurrents à trois coups de Conners, dont le Sud-Coréen Sung-jae Im et le vétéran, Phil Mickelson. L'Américain de 50 ans, quintuple vainqueur en Grand Chelem, a formidablement réagi après quatre bogeys commis sur les sur premiers trous. En plus du birdie au N.3, il en a ajouté cinq autres par la suite pour finir à -2.

"C'est diabolique"

A la 31e place (0) à cinq coups du leader se trouvent le N.3 mondial Jon Rahm et le N.5 Bryson DeChambeau, vainqueur du dernier US Open, qui a sauvé les meubles après avoir pourtant concédé quatre bogeys d'affilée. "C'est diabolique", a déclaré l'Américain à propos du parcours. "Il faut être constant et persévérant et rester patient." Avec une carte de +1, le Japonais Hideki Matsuyama lauréat du Masters 2021, pointe au 41e rang, comme le N.4 mondial, Xander Schauffele, et Jordan Spieth, pourtant en forme ces dernières semaines et qui tente à Kiawah Island de remporter le seul Majeur manquant à son palmarès.

Quant au N.1 mondial Dustin Johnson, il est déjà au bord du gouffre en 97e position à neuf longueurs de la tête. Il avait déjà manqué le cut au Masters d'Augusta le mois dernier et c'est ce qui lui pend au nez s'il ne se ressaisit pas vendredi. Son dauphin Justin Thomas et Rory McIlroy, pourtant sacré sur ce parcours en 2012, ont fait à peine mieux, classés à la 77e place (+3). Côté Français enfin, le premier jour de cette deuxième levée du Grand Chelem de la saison a également été difficile. Victor Perez (+6) est 127e, Antoine Rozner (+7), plus bas encore 138e.

