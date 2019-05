Inarrêtable. L'Américain Brooks Koepka va aborder le 4e et dernier tour du Championnat PGA dimanche avec une confortable avance de sept coups et devrait, à moins d'un spectaculaire renversement de situation, décrocher son quatrième titre du Grand Chelem. Koepka, vainqueur de l'épreuve en 2018, a rendu une carte de 70 (par) à l'issue du 3e tour samedi comportant trois birdies et autant de bogeys.

Avec son score de 198 (-12), il compte sept longueurs d'avance sur ses premiers poursuivants, un groupe de quatre joueurs dans lequel figure le N.1 mondial Dustin Johnson (205, -5). Les autres favoris, comme son compatriote Jordan Spieth, 2e en début de journée, et l'Anglais Justin Rose ont reculé au classement, respectivement à la 8e place (207, -3) et au 16e rang (210, par).

"Je suis plutôt content de ma journée, j'ai bien frappé la balle, je me suis bien sorti de situations parfois compliquées, c'était une bonne journée", a insisté Koepka. Le Floridien s'est encore offert un record: après celui du parcours jeudi (63, -7) et celui du meilleur score en Grand Chelem après deux tours (128, -12), il est devenu le golfeur qui abordera un dernier tour d'une épreuve du circuit PGA avec la plus large avance.

A 29 ans, le N.3 mondial est en train de devenir la nouvelle référence du circuit: celui qui avait été élu meilleur joueur de la saison 2018 présente la particularité d'avoir remporté plus de titres du Grand Chelem (3, US Open 2017 et 2018, Championnat PGA 2018) que de tournois PGA (2).