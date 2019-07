La Sud-Coréenne Lee Mi-hyang, toujours en quête d'un titre majeur, a ravi à l'Américaine Paula Creamer la tête de l'Evian Championship, 5e et dernière levée du Grand Chelem du golf féminin mais disputée cette année avant le British Open, après le 2e tour, vendredi, en devançant d'un coup trois de ses compatriotes.

Lee Mi-hyang à HawaiiGetty Images

En dépit d'un double bogey (+2) au 9e trou, Lee, 2e à l'ANA Inspiration, premier tournoi majeur de l'année, a rendu une carte de 67 grâce à un eagle (-2) et quatre birdies (-1) pour un total de 132, soit 10 sous le par. Elle compte un coup d'avance sur ses compatriotes Park In-bee (7 majeurs au palmarès), Park Sung-hyun, N.1 mondiale, et Kim Hyo-joo. Après avoir rendu l'une des meilleures cartes de sa carrière jeudi (64), Paula Creamer (US Open 2010) a beaucoup souffert (76) et a chuté au 24e rang (-2, 140). L'Australienne Hannah Green, couronnée au Championnat PGA en juin, a sauvé de justesse sa place (+2), au contraire de la tenante du titre, Angela Stanford, éliminée (+8).

La canicule, suivie d'un orage ayant interrompu un moment les parties vendredi, a fait des ravages parmi les têtes couronnées. Outre Stanford, plusieurs joueuses déjà titrées en tournois majeurs ont ainsi été éliminées au "cut", fixé à +2: Lee Jeong-eun +3 (US Open 2019), Lexi Thompson +7 (ANA 2014, 2e à Evian en 2015), Lydia Ko +9 (Evian 2015, ANA 2016).