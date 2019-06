L'Australienne Hannah Green est en tête du Championnat PGA, troisième épreuve du Grand Chelem de l'année sur le circuit professionnel féminin de golf, après le 1er tour disputé jeudi à Chaska (Minnesota). Green, 22 ans, a bouclé son premier tour en 68 coups, soit quatre coups sous le par.

Elle devance d'un coup l'Anglaise Mel Reid et la Sud-Coréenne Kim Hyo-joo, 2e ex aequo (69, -3), et de deux coups un groupe de six joueuses dans lequel figurent la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn et la tenante du titre, la Sud-Coréenne Park Sung-hyun (70, -2).

La première journée a été perturbée par la pluie et le froid qui ont bien failli jouer un mauvais tour à Green. "Je n'ai apporté qu'une veste et j'étais frigorifiée. On ne s'attendait vraiment pas à cette météo", a souligné la leader, en quête de son premier titre LPGA.