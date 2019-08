L'Américain Brooks Koepka, N.1 mondial, a été désigné joueur de l'année du circuit nord-américain de golf (PGA) pour la deuxième année d'affilée, lundi, en devançant le Nord-Irlandais Rory McIlroy (N.2). Brooks Koepka, âgé de 29 ans, a conservé son trophée au Championnat PGA, une levée du Grand Chelem, en mai, tout en gagnant le CJ Cup à Nine Bridges et le St. Jude Invitational, épreuve du FedEx Championship. De son coté, McIlroy, âgé de 30 ans, a remporté dimanche la finale du PGA Tour Championship et la FedEx Cup, dotée de 15 millions de dollars (13,4 M EUR), ainsi que le Players Championship, et l'Open du Canada.