Pour l'événement, Rory McIlroy s'invite à la fête. Après Tiger Woods, le nord-Irlandais, ancien numéro 1 mondial, a confirmé sa participation au premier tournoi PGA qui se déroulera au Japon en octobre prochain. "C'est génial d'avoir l'occasion de jouer au Japon cette année et je suis très excité à l'idée de participer" au tournoi doté de 9,75 millions de dollars, déclare le Nord-Irlandais de 30 ans, dans un communiqué de presse. "Dans ma carrière, j'ai gagné partout dans le monde, et j'aimerais pouvoir remporter un premier titre au Japon", ajoute McIlroy, n°3 mondial et vainqueur de quatre tournois majeurs dans sa carrière.

Tiger Woods, de retour au premier plan cette année avec sa 15e victoire en Grand Chelem en avril au Masters d'Augusta, avait déjà annoncé sa participation à ce tournoi baptisé Zozo Championship. Il se déroulera à Chiba, près de Tokyo, du 24 au 27 octobre, un peu moins d'un an avant le tournoi olympique de golf de Tokyo-2020.