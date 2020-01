C'est sous la pluie, qui s'est abattue sans cesse depuis quatre jours sur le parcours du Waialae Country Club, que Smith, 26 ans, a décroché son deuxième tournoi PGA.

Des conditions difficiles, mais tellement aux antipodes de la chaleur et la sécheresse qui provoquent depuis quatre mois de violents incendies dans son pays. Une tragédie qui le touche puisque son oncle a perdu sa maison, ses chevaux et ses tracteurs, ravagés par les flammes dans la petite ville de Tumbarumba, à presque 500 km au sud-est de Sydney.

"Ma victoire ici apportera, je l'espère, un peu de joie aux personnes qui vivent cette période très difficile", a déclaré Smith, qui a depuis accueilli son oncle chez lui en Floride et fait partie des golfeurs australiens inscrits à ce tournoi à s'être engagés à reverser une partie de l'argent gagné pour l'aide aux victimes.

Sous ces gouttes hawaïennes dont aurait bien besoin l'Australie, Smith a fini par avoir le dernier mot dans son duel avec Brendan Steele, avec lequel il partageait la tête du tournoi au soir du 2e tour, avant d'être décroché après le 3e.

Mais un birdie au 18e trou lui a permis de rendre une carte de 68 et d'arracher in extremis une prolongation face à Steele, qui a fini à 71 et a craqué dès le premier trou de play-off en faisant un bogey là où Smith a réussi le par.

Classement final après le 4e tour (par 70):

1. Cameron Smith (AUS) -11 (70-65-66-68) 1er trou de play-off

2. Brendan Steele (USA) -11 (68-66-64-71)

3. Webb Simpson (USA) -10 (71-66-66-67)

4. Kevin Kisner (USA) -9 (69-69-64-69)

. Graeme McDowell (NIR) -9 (71-69-67-64)

. Ryan Palmer (USA) -9 (67-68-68-68)

7. Lanto Griffin (USA) -8 (71-69-68-64)

. Ted Potter Jr. (USA) -8 (67-69-70-66)

9. Cameron Davis (AUS) -7 (68-66-71-68)

. Bo Hoag (USA) -7 (70-65-69-69)

. Henrik Norlander (SWE) -7 (71-66-68-68)

nip/bfi