Le bras de fer continue entre les deux ligues. Confronté au défi posé par la ligue de golf dissidente LIV , le circuit américain PGA va augmenter ses dotations pour ses principaux tournois lors de la saison 2022/2023, a-t-il annoncé lundi.

Le PGA va augmenter les gains accordés pour huit de ses principaux tournois sur invitations avec notamment 25 millions de dollars, au lieu de 20 cette année, attribués lors du championnat The Players et 145 millions de dollars en bonus supplémentaires dont 75 millions pour la FedEx Cup qui n'accueillera plus que 70 joueurs au lieu de 125 précédemment.

Cette initiative survient alors que la LIV, soutenue par des fonds saoudiens, a offert les plus importantes dotations de l'histoire pour attirer les meilleurs joueurs du PGA Tour lors d'une saison qui devrait passer de 8 tournois en 2022 à 14 en 2023. Des joueurs comme Dustin Johnson, Phil Mickelson, Henrik Stenson, Bryson DeChambeau, Paul Casey et Patrick Reed ont déjà rejoint ce championnat qui a commencé en juin.

47 tournois PGA

Le PGA, qui adoptera une saison basée sur un calendrier annuel en 2024, a réduit le nombre de ses joueurs lors des qualifications (FedEx Cup playoffs) et a augmenté ses dotations pour répondre à la demande des fans, a indiqué lundi son président Jay Monahan. "Le sentiment général est que le public voulait plus d'impact pour à la fois la saison régulière et la FedEx Cup et aussi renforcer les tournois où les joueurs s'affrontent en duel", a-t-il déclaré.

Au total, la saison 2022-2023 du PGA comprendra 47 tournois, y compris les trois de la FedEx Cup où 70 joueurs participeront au Saint Jude Championship à Memphis, 50 au BMW Championship à Chicago --les dotations de ces deux tournois passant pour chacun de 15 à 20 millions de dollars -- et les 30 meilleurs au Tour Championship à East Lake près d'Atlanta.

Après la fin de la saison officielle, des tournois seront organisés pour les joueurs ne faisant par partie des 70 premiers pour tenter de se qualifier pour la saison suivante parmi ces derniers. La saison 2022-2023 va commencer avec le Fortinet Championship du 15 au 18 septembre à Napa (Californie), suivi de la President Cup la semaine suivante sur le parcours de Quail Hollow (Caroline du nord).

