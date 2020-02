Hovland, qui disputait seulement son 17e tournoi dont il était aux commandes depuis vendredi, a su résister jusqu'au bout à la pression imposée par l'Américain Josh Teater, finalement contenu à un coup. Et ce grâce à ce birdie superbe pour en finir au 72e trou.

Au final, le Norvégien de 22 ans, classé avant ce tournoi à la 102e place mondiale, termine à -20, suivi par Teater à -19 et un trio composé de l'Argentin Emiliano Grillo et des Américains Sam Ryder et Kyle Stanley à -15.

"C'est incroyable, quel sentiment particulier", a réagi le vainqueur après s'être fait peur sur sa dernière journée en concédant un triple bogey au 11e trou. "Ca m'a fait très mal, mais mon coup un peu fou au 15e pour l'eagle m'a relancé et le birdie au dernier trou a été la cerise sur le gâteau", a-t-il déclaré.

Classement final après le 4e tour (par 72):

1. Viktor Hovland (NOR) -20 (68-66-70)

2. Josh Teater (USA) -19 (66-68-66-69)

3. Emiliano Grillo (ARG) -15 (66-68-69-70)

. Sam Ryder (USA) -15 (70-65-69-69)

. Kyle Stanley (USA) -15 (64-70-71-68)

6. Martin Laird (SCO) -14 (67-69-63-75)

. Matthew NeSmith (USA) -14 (70-71-66-67)

. Ted Potter Jr. (USA) -14 (68-70-67-69)

9. Joseph Bramlett (USA) -13 (71-67-69-68)

. Rob Oppenheim (USA) -13 (69-68-69-69)

. Wes Roach (USA) -13 (67-70-69-69)

. Jhonattan Vegas (VEN) -13 (68-74-71-62)

. Vincent Whaley (USA) -13 (70-71-69-65)