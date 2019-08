L'Américain Patrick Reed a remporté le Northern Trust, épreuve du circuit nord-américain de golf (PGA), en rendant une dernière carte de 69 pour un total de 268, soit 16 sous le par, dimanche, sur le parcours de Jersey City, dans le New Jersey.

Reed, en quête d'une nouvelle victoire depuis son triomphe au Masters 2018, a devancé d'un coup le Mexicain Abraham Ancer, déjà deuxième derrière l'Américain samedi. L'Espagnol Jon Rahm et l'Américain Harold Varner ont pris la 3e place, à deux coups de Reed, juste devant l'Australien Adam Scott.

Enfin, l'Américain Jordan Spieth et le Nord-Irlandais Rory McIlroy ont terminé 6e en compagnie du Sud-Africain Louis Oosthuizen et de l'Américain Brandt Snedeker. Vendredi, l'Américain Tiger Woods, l'homme aux 15 titres en Grand Chelem, a été contraint à l'abandon à cause d'une gène à l'abdomen.

Classement final (par 71) :

1. Patrick Reed (USA) 268 (66-66-67-69)

2. Abraham Ancer (MEX) 269 (67-65-68-69)

3. Jon Rahm (ESP) 270 (64-68-69-69

. Harold Varner (USA) 270 (67-67-68-68)

5. Adam Scott (AUS) 271 (68-69-69-65)

6. Jordan Spieth (USA) 272 (67-64-74-67)

. Rory McIlroy (NIR) 272 (65-68-70-69)

. Louis Oosthuizen (RSA) 272 (68-65-70-69)

. Brandt Snedeker (USA) 272 (71-67-63-71)

10. Ian Poulter (ENG) 273 (68-66-71-68)

. Justin Rose (ENG) 273 (65-68-69-71)

12. Justin Thomas (USA) 274 (67-68-71-68)