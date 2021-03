L'espagnol Sergio Garcia a rendu jeudi une impressionnante carte de 65, soit sept coups sous le par, après un eagle au dernier trou, son deuxième de la journée, pour prendre la tête du Tour Players Championship, comptant pour l'USPGA. Le joueur, qui avait remporté en 2008 cette prestigieuse épreuve, considérée comme le 5e tournoi du Grand Chelem, a su prendre le large quand tant d'autres des meilleurs joueurs du monde, à commencer par son partenaire du jour, Rory McIlroy, ont été davantage à la peine.

Brian Harman est parvenu à se rapprocher avec une carte de 67, avant que le jeu ne soit interrompu par la nuit, alors que 21 joueurs étaient encore sur le parcours du TPC Sawgrass.

Sergio Garcia a rentré un dernier putt de six mètres au trou numéro neuf, le dernier de la journée, après deux birdies au sept et au huit. "Je l'ai toujours dit, Valderrama et ce parcours sont parmi mes favoris et pour je ne sais quelle raison, il me va parfaitement", a commenté le joueur espagnol.

McIlroy, tenant du titre, a eu moins de réussite. Il a débuté son parcours par un double-bogey, avant que les choses ne s'aggravent encore avec un bogey au 13 après trois putts, et surtout un quadruple-bogey au 18, après deux balles dans l'eau et trois putts.

L'élite du golf, menée par le N.1 mondial Dustin Johnson et regroupant 48 des 50 meilleurs joueurs du circuit PGA, s'est donnée rendez-vous à partir de jeudi à Ponte Vedra Beach, en Floride, pour le Players Championship, victime du Covid-19 l'an passé. L'épreuve, qui fait traditionnellement office de répétition un mois avant le Masters d'Augusta, premier Majeur de l'année, avait été annulée juste après le 1er tour l'an passé, en raison de la pandémie de Covid-19 qui commençait à être galopante.

En Floride, hormis Brooks Koepka (genou), Matthew Wolff (main) et évidemment Tiger Woods, toujours hospitalisé deux semaines après son grave accident de voiture qui lui a occasionné de multiples fractures à la jambe droite, tous les meilleurs sont là. Le numéro un mondial, l'Américain Dustin Johnson, a terminé un au-dessus du par, tandis que le numéro deux, l'Espagnol Jon Rahm, a rendu une carte de 72 soit le par.

Classement après le 1er tour (par 72)

1. Sergio Garcia (ESP) -7 (65)

2. Brian Harman (USA) -5 (67)

3. Matthew Fitzpatrick (ENG) -4 (68), Corey Conners (CAN) -4 (68), Shane Lowry (IRL) -4 (68)

6. Lee Westwood (ENG) -3 (69), Tom Hoge (USA) -3 (69), Denny McCarthy (USA) -3 (69), Bryson DeChambeau (USA) -3 (69)

10. Gary Woodland (USA) -2 (70), Keegan Bradley (USA) -2 (70), Nick Taylor (CAN) -2 (70), Adam Long (USA) -2 (70), Christiaan Bezuidenhout (RSA) -2 (70), Patrick Reed (USA) -2 (70), Jordan Spieth (USA) -2 (70), Ryan Palmer (USA) -2 (70), Steve Stricker (USA) -2 (70), Jason Kokrak (USA) -2 (70), Jason Day (AUS) -2 (70).

