L'Anglais Tommy Fleetwood et l'Américain Tom Hoge occupent provisoirement la tête du Players Championship, dont la première journée, longtemps perturbée par la pluie et les orages, a été suspendue par l'obscurité à Ponte Vedra Beach, jeudi aux Etats-Unis d'Amérique.

Pas moins de 75 concurrents, sur les 144 en lice, n'ont pas été au bout de leur 1er tour. Douze d'entre eux ne l'ont même pas débuté. Car pendant plus de quatre heures, un gros mauvais temps s'est abattu sur le parcours de Sawgrass, rendant les conditions de jeu dangereuses. Elles devraient, selon les prévisions, devoir durer en Floride jusqu'à dimanche, date d'un épilogue qui pourrait devoir être retardé, donc.

En attendant, parmi les 69 golfeurs qui ont rendu leur carte, Fleetwood et Hoge, avec un score de 66 soit six sous le par, ont pris le meilleur départ. Ils devancent d'un coup un quatuor composé de l'Indien Anirban Lahiri, du Chilien Joaquin Niemann et des Américains Keith Mitchell et Kramer Hickok.

Favori, compte tenu de son statut de N.1 mondial, l'Espagnol Jon Rahm a limité les dégâts avec une carte de 69. Il est à trois longueurs des leaders. A la 19e place, se trouvent Dustin Johnson et Brooks Koepka, -2 tous les deux mais avec encore 15 trous à jouer. Ils peuvent donc viser bien plus haut. Tout comme Collin Morikawa, juste derrière eux (-1) après deux trous.

Classement après le 1er tour (par 72):

1. Tommy Fleetwood (ENG) -6 (66)

. Tom Hoge (USA) -6 (66)

3. Kramer Hickok (USA) -5 (67)

. Anirban Lahiri (IND) -5 (67)

. Keith Mitchell (USA) -5 (67)

. Joaquín Niemann (CHI) -5 (67)

7. Abraham Ancer (MEX) -4 (68)

. Sam Burns (USA) -4 (68)

. Brian Harman (USA) -4 (68)

. Taylor Pendrith (CAN) -4 (trou N.16)

...

11. Jon Rahm (ESP) -3 (69)

19. Dustin Johnson (USA) -2 (trou N.3)

. Brooks Koepka (USA) -2 (trou N.3)

40. Collin Morikawa (USA) -1 (trou N.2)

