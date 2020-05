RYDER CUP - L'Anglais Lee Westwood, sélectionné dans l'équipe européenne pour la Ryder Cup en septembre, a estimé que les spectateurs étaient "essentiels" à cette compétition de golf fortement susceptible de se dérouler à huis clos, en raison du Covid-19.

"Je ne vois tout simplement pas quelqu'un réussir le putt gagnant, se tourner vers un stand vide, lever les mains en l'air et ressentir la même chose", a déclaré Lee Westwood au site The Golf Channel. "Ce ne sera plus jamais pareil, avec ce qui se passe, mais si un tournoi a besoin de fans, c'est ce tournoi. Selon moi, les fans sont essentiels à la Ryder Cup", a insisté l'ancien numéro 1 mondial, vice-capitaine il y a deux ans lorsque l'Europe a remporté le trophée en France contre l'équipe américaine.

Malgré l'incertitude liée à la propagation du coronavirus, la 43e Ryder Cup reste prévue du 25 au 27 septembre à Whistling Straits, dans le Wisconsin, sans que l'on sache pour l'heure si elle se déroulera avec ou sans spectateurs. Suspendue depuis plus de deux mois, la saison PGA en Amérique du Nord reprendra à Fort Worth du 11 au 14 juin, avec le Charles Schwab Challenge prévu à huis clos, comme les trois tournois suivants prévus au programme.

Un report de la Ryder Cup à 2021 "pourrait être nécessaire" plutôt que de jouer sans spectateurs, a encore suggéré Westwood, conscient de la difficulté que rencontreraient les spectateurs européens susceptibles de venir aux Etats-Unis, où ils devraient ensuite observer deux semaines de quarantaine si cette mesure est maintenue.

