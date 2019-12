Menés 4-1 à l'issue de la première journée, les Américains ont cette fois fait jeu égal (2,5 partout) avec l'équipe composée de joueurs internationaux hors Europe.

Déjà vainqueur, en duo avec Justin Thomas, du seul point américain la veille, Tiger Woods a récidivé vendredi lors du foursome (deux joueurs par équipe, une balle par équipe jouée alternativement par les joueurs) face à la paire coréo-japonaise An Byeong-hun/Hideki Matsuyama.

Mais l'équipe internationale, qui n'a gagné cette compétition bisannuelle qu'une fois en 12 éditions, a maintenu son avance avec deux victoires, deux défaites et une égalité. Dans une bataille de vétérans, Louis Oosthuizen et Adam Scott (37 et 39 ans) ont battu les Américains Dustin Johnson et Matt Kuchar (39 et 41 ans).

Samedi, huit points supplémentaires sont en jeu, quatre en fourball (deux joueurs par équipe, une balle par joueur) et quatre en foursome. La première équipe à atteindre les 15,5 points, sur 30 en jeu, remporte la compétition qui se terminera avec 12 confrontations individuelles dimanche.

Tiger Woods a annoncé qu'il ne redescendrait pas sur le green pour le fourball de samedi.

"C'était à peu près le projet. Ce serait difficile pour moi de participer à chaque session", a justifié Tiger Woods.

Score après la deuxième journée:

Equipe internationale 6,5 Etats-Unis 3,5

Résultats de la deuxième journée vendredi:

Equipe internationale 2,5 Etats-Unis 2,5

Louis Oosthuizen/Adam Scott (RSA/AUS) battent Dustin Johnson/Matt Kuchar (USA) 3 et 2

Xander Schauffele/Patrick Cantlay (USA) battent Adam Hadwin/Joaquin Niemann (CAN/CHL) 1 up

Marc Leishman/Abraham Ancer (AUS/MEX) battent Webb Simpson/Patrick Reed (USA) 3 and 2

Tiger Woods/Justin Thomas (USA) battent An Byeong-hun/Hideki Matsuyama (KOR/JPN) 1 up

Im Sung-jae/Cameron Smith (KOR/AUS) à égalité avec Gary Woodland/Rickie Fowler (USA)

Programme des fourballs de la troisième journée samedi:

07h02 (20h02 GMT): Marc Leishman/Li Haotong (AUS/CHN) contre Justin Thomas/Rickie Fowler (USA)

07h16 (20h16 GMT): Im Sung-jae/Abraham Ancer (KOR/MEX) contre Xander Schauffele/Patrick Cantlay (USA)

07h30 (20h30 GMT): Hideki Matsuyama/CT Pan (JPN/TPE) contre Webb Simpson/Patrick Reed (USA)

07h44 (20h44 GMT): Adam Scott/An Byeong-hun (AUS/KOR) contre Matt Kuchar/Tony Finau (USA)