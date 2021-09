La semaine de préparation à la Ryder Cup du numéro un mondial Jon Rahm ne s'est pas déroulée comme prévu, l'Espagnol, affaibli par un mal d'estomac, a échoué à faire mieux que le par lors du premier tour du Fortinet Championship de l'US PGA sur le parcours du Silverado Resort à Napa (Californie), laissant la tête du classement à l'Américain Chez Reavie.

"Je n'avais pas la clarté mentale que j'ai habituellement", a déclaré Rahm, fatigué après s'être battu pour terminer deuxième derrière l'Américain Patrick Cantlay au championnat de l'US PGA la semaine dernière. "J'ai dû batailler, c'est probablement pour ça que ce n'était pas mon meilleur jour sur les greens, mais encore une fois, c'est comme ça", a-t-il ajouté, prédisant qu'il serait de retour après un bon repas et une nuit de sommeil. "Tiger Woods a gagné un US Open avec un genou cassé, donc je suis OK", a-t-il rappelé.

Rahm a fait deux bogeys et deux birdies pour un score égal au par (72). L'Américain Chez Reavie s'est classé quant à lui en tête du premier tour avec un score de 7 sous le par (65). La patience de Reavie a porté ses fruits puisqu'il a rebondi après un bogey précoce au 14e trou avec des birdies au 16e et au 17e. Il s'est ensuite surpassé sur le parcours intérieur, avec six birdies dont trois d'affilée pour terminer son tour. "Je me suis dit que je devais rester patient, que j'avais beaucoup d'occasions de faire des birdies, et c'est ce que j'ai fait", a déclaré Reavie.

"J'étais à un au-dessus après six trous, je crois. Je me suis dit 'OK, reste patient, ne te presse pas'. Heureusement, j'ai pu faire quelques birdies." L'Américain Cameron Tringale et le Canadien Adam Hadwin sont juste derrière, à un coup, avec des scores de 6 sous le par (66). La plupart des meilleurs golfeurs du monde sont absents cette semaine, se reposant ou se préparant pour la Ryder Cup, duel entre les États-Unis et l'Europe la semaine prochaine à Whistling Straits, dans le Wisconsin.

Classement après le 1er tour (par 72)

1. Chez Reavie (USA) -7 (65)

2. Cameron Tringale (USA) -6 (66)

. Adam Hadwin (CAN) -6 (66)

4. Nate Lashley (USA) -5 (67)

. Max Homa (USA) -5 (67)

. Scott Stallings (USA) -5 (67)

. Troy Merritt (USA) -5 (67)

. Jason Dufner (USA) -5 (67)

. Mito Pereira (CHI) -5 (67)

