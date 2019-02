Rickie Fowler confortable leader de l'Open de Phoenix

Fowler compte quatre coups d'avance sur son premier poursuivant, son compatriote Matt Kuchar, avant le 4e et dernier tour dimanche.

Le 14e mondial a rallié le club-house avec une carte de 64, soit sept coups sous le par, pour un total de 193 (-20).

Il avait débuté la journée avec un coup d'avance sur son compatriote et grand ami Justin Thomas, lequel a rétrogradé à la 3e place, à cinq longueurs (198, -15).

Fowler a idéalement débuté son 3e tour sur le parcours de Scottsdale avec quatre birdies sur les six premiers trous. Il a enchaîné sur un bogey au trou N.7, son seul de la journée, avant de collecter quatre autres birdies.

Mais le Californien, en quête à 30 ans de son cinquième titre PGA, le premier depuis février 2017, refuse de s'emballer: il avait abordé le 4e tour en tête l'an dernier, avant de craquer et de finir 11e.

"Je suis en tête après trois tours, je vais essayer d'être dans la même position après le 4e tour", a-t-il déclaré.

"J'ai l'impression que mon jeu est en train de se mettre en place. Ça fait du bien, car la semaine dernière, je travaillais encore sur mon swing et ce n'était pas encore ça", a rappelé Fowler.

"Je ne dis pas que je joue merveilleusement bien, mais jusqu'à présent, c'est plutôt une bonne semaine", a-t-il constaté.

Outre Kuchar (197, -16) et Thomas (198, -15), le Sud-Coréen An Byeong-hun et le Sud-Africain Branden Grace peuvent encore viser la victoire finale, alors qu'ils se partagent la 4e place (199, -14).

Le tenant du titre, l'Américain Garry Woodland, n'a pas non plus dit son dernier mot: il a rendu une carte de 66 (-5) et s'est replacé à la 6e place, à huit coups de Fowler (201, -12).

L'Open de Phoenix est l'une des épreuves du circuit PGA qui drainent le plus de spectateurs, souvent dans une ambiance de stade de football, notamment autour de son célèbre trou N.16 avec ses tribunes immenses où peuvent prendre place 20.000 spectateurs.

Classement de l'Open de Phoenix (après le 3e tour, par 71):

1. Rickie Fowler (USA) 193 (64-65-64)

2. Matt Kuchar (USA) 197 (67-65-65)

3. Justin Thomas (USA) 198 (64-66-68)

4. An Byeong-hun (KOR) 200 (66-68-66)

. Branden Grace (RSA) 200 (67-64-69)

6. Gary Woodland (USA) 201 (68-67-66)

. Bubba Watson (USA) 201 (66-67-68)

8. Harold Varner (USA) 203 (64-71-68)

. Martin Laird (SCO) 203 (65-68-70)

. Trey Mullinax (USA) 203 (67-64-72)

. Cameron Smith (AUS) 203 (67-65-71)

12. Jason Kokrak (USA) 204 (73-66-65)

. Chris Stroud (USA) 204 (71-66-67)

. Im Sung-jae (KOR) 204 (69-68-67)

. Chez Reavie (USA) 204 (71-69-64)

. Charley Hoffman (USA) 204 (66-68-70)

. Tom Hoge (USA) 204 (67-68-69)

...

