ROCKET MORTGAGE CLASSIC - Au terme du premier tour du Rocket Mortgage Classic, qui se tient à Detroit, Doc Redman, Scott Stallings et Kevin Kisner ont viré en tête à l'issue du premier tour.

Doc Redman et Scott Stallings, rejoints en fin de journée par Kevin Kisner, ont pris la tête jeudi du Rocket Mortgage Classic, comptant pour le circuit nord-américain de golf (PGA), sur le parcours du Detroit Golf Club (Michigan). Agé de 22 ans, Redman, qui avait terminé deuxième l'an passé après être sorti des qualifications, a réussi sept de ses huit birdies du jour sur les neuf derniers trous de son premier tour. Il a rendu une carte de 65, soit sept sous le par, tout comme Stallings.

"Je pense que je me sens très à l'aise parce que j'ai bien joué ici (en 2019) et que j'y suis déjà venu. Il ne me reste plus qu'à jouer au golf et à faire de mon mieux", a souligné Redman, 20e du dernier British Open et 123e joueur mondial. Les deux hommes ont ensuite été rejoints en haut du leaderboard par Kisner, 38e joueur mondial, auteur lui aussi d'un excellent 65. Ce trio de tête attaquera le deuxième tour vendredi avec un coup d'avance sur... sept joueurs regroupés à la quatrième place.

L'Argentin Emiliano Grillo et les Américains Peter Malnati et Chase Seifert, partis plus tôt, ont ensuite vu revenir au club-house le numéro 10 mondial, Bryson DeChambeau, avec une carte de 66, tout comme ses compatriotes JJ Spaun et Chris Stroud, ainsi que l'Anglais Matt Wallace. Rickie Fowler, 31e mondial, a fini la journée à deux coups de la tête, avec dix camarades de jeu. Parrainé par le sponsor du tournoi, il a partagé sa partie avec le tenant du titre Nate Lashley, auteur d'une modeste carte de 71 et pas certain de passer le cut vendredi, car 87e ex-aequo.

J'ai presque l'impression que ce n'est pas un tournoi de golf

Lashley a expliqué souffrir du manque de soutien du public dans ce tournoi à huis clos. "J'ai presque l'impression que ce n'est pas un tournoi de golf, a déclaré Lashley. Alors j'ai peut-être besoin d'être plus nerveux demain, d'avoir un peu d'adrénaline". Ce tournoi est le quatrième à se tenir, à huis clos, depuis que le circuit PGA a repris à la suite d'une interruption de trois mois due à la pandémie de coronavirus. Le premier tournoi où des spectateurs seront admis sera The Memorial, du 16 au 19 juillet à Dublin, dans l'Ohio.

Classement du 1er tour à Detroit (Par 72):

1. Kevin Kisner (USA) 65

. Doc Redman (USA) 65

. Scott Stallings (USA) 65

4. Emiliano Grillo (ARG) 66

. Peter Malnati (USA) 66

. Chase Seifert (USA) 66

. Bryson DeChambeau (USA) 66

. JJ Spaun (USA) 66

. Chris Stroud (USA) 66

. Matt Wallace (GBR) 66

11. Rickie Fowler (USA) 67

