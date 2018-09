Björn : "On a un très bon groupe et nous sommes prêts"

"Tout le monde est en très bonne forme et est excité" parmi son escouade de douze joueurs et quatre vice-capitaines, a-t-il expliqué à l'AFP à la Gare du Nord à Paris, à sa descente d'un train venu de Londres. "On a un très bon groupe et je crois que nous sommes prêts", a estimé Björn, qui avec ses troupes fera notamment face à la légende américaine Tiger Woods, "un vrai plus pour renforcer l'intérêt de la compétition au niveau mondial", selon lui.

La Ryder Cup oppose tous les deux ans les douze meilleurs golfeurs américains à leur homologues européens. L'édition 2018, qui aura lieu du 28 au 30 septembre, est organisée pour la première fois dans l'Hexagone. "Je pense vraiment que les fans français vont apporter leur spécificité sur ce parcours en terme d'encouragements, car ils ont toujours montré leur passion pour le sport en général, d'autant qu'ils ont eu beaucoup de succès dans de nombreuses disciplines", a déclaré Björn, 2e du British Open en 2000 et 2003.

"On espère qu'ils vont se rallier derrière l'équipe européenne, comme tous les autres pays d'Europe, qui devraient soutenir cette équipe la semaine prochaine", a-t-il ajouté. "La Ryder Cup est toujours d'un très haut niveau mais on a confiance dans le fait que nos joueurs ont réalisé de bonnes performances récemment, et le moral est bon", a affirmé Björn, qui a disputé trois fois la compétition en tant que joueur et quatre fois en tant que vice-capitaine.

"Ils sont heureux d'être ensemble et si on arrive à faire en sorte que la mayonnaise prenne entre eux, on va accomplir de grandes choses", a prévenu le natif de Silkeborg, âgé de 47 ans.