Le programme de vendredi matin : Tiger Woods en piste avec Patrick Reed

Sous un soleil estival et devant un public aux anges, la cérémonie d'ouverture a officiellement donné le coup d'envoi de la 42e Ryder Cup, jeudi, au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. A cette occasion, les deux capitaines ont annoncé la composition des équipes pour les quatre rencontres de vendredi matin.

Elles se disputeront en "Quatre balles" : les quatre joueurs jouent chacun leur balle. Celui qui, parmi les quatre joueurs, signent le meilleur score, offre le trou à son équipe. La paire qui remporte le plus de trous gagne le match.

Les premiers joueurs à fouler l'Albatros vendredi matin seront, côté américain, Brooks Koepka et le débutant Tony Finau, et chez les Européens le tandem composé de Justin Rose et Jon Rahm. Thomas Bjorn a donc décidé d'aligner deux gros atouts d'entrée de jeu avec le N°2 mondial Rose et un autre membre du Top 10.

Le capitaine européen a par ailleurs choisi, pour chacune de ses quatre paires matinales, d'associer un joueur rompu aux joutes de la Ryder Cup à un rookie. Ce sera notamment le cas de la dernière paire, avec l'Italien Francesco Molinari, vainqueur du British Open cet été (c'est sa troisième participation) et l'Anglais Tommy Fleetwood. Ce dernier, pour ses tout premiers pas, sera servi puisqu'il sera opposé à Patrick Reed et... Tiger Woods. Cette rencontre débutera à 8h55.

Vendredi matin (Fourballs) - Composition des équipes

8h10 : Brooks Koepka / Tony Finau (Etats-Unis) - Justin Rose / Jon Rahm (Europe)

8h25 : USA : Dustin Johnson / Rickie Fowler (Etats-Unis) - Rory McIroy / Thorbjorn Olesen (Europe)

8h40 : USA : Jordan Spieth / Justin Thomas (Etats-Unis) - Paul Casey / Tyrrell Hatton (Europe)

8h55 : USA : Patrick Reed / Tiger Woods (Etats-Unis) - Francesco Molinari / Tommy Fleetwood (Europe)

Non utilisés :

Etats-Unis : Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Bubba Watson et Webb Simpson

Europe : Ian Poulter, Henrik Stenson, Alexander Noren, Sergio Garcia.