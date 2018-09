Ryder Cup - Tiger Woods : "Ils voulaient jouer contre moi ? Eh bien je suis là"

Vainqueur dimanche après cinq ans d'abstinence sur le circuit américain et une longue traversée du désert, Tiger Woods a assuré que sa présence en France pour y disputer la Ryder Cup au sein de l'équipe américaine représentait "beaucoup" pour lui. Voici les principaux points issus de sa conférence de presse, mardi au golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines.

" Être là représente beaucoup pour moi "

"J'allais être là de toute façon en tant que vice-capitaine. Mais d'avoir gagné le droit d'être là en tant que joueur de l'équipe, d'avoir non seulement les vice-capitaines mais tous les joueurs qui me veulent avec eux... Cela représente beaucoup pour moi".

Tiger Woods of the United States attends a press ocnference ahead of the 2018 Ryder Cup at Le Golf National on September 25, 2018 in Paris, France.Eurosport

" J'ai vu sur les chaînes françaises les gens qui couraient derrière moi "

"Les audiences télé sont bonnes ? Ok. Désolé j'étais un peu pris et je n'ai pas eu le temps de les regarder. Je n'ai pas eu le temps non plus de regarder les articles sur le net après ma victoire. Je dois déjà tenter de répondre au 150 textos que j'ai reçus. J'ai pu voir sur les chaînes françaises les gens qui couraient derrière moi (sur le 18e trou à Atlanta). Après la Ryder Cup ce sera une autre histoire, je prendrai le temps, et je m'y plongerai."

" Ils n'avaient jamais vraiment joué contre le vrai Tiger "

"(Il y a un an) j'étais à l'époque sur une pente descendante et eux sur une pente ascendante. Ils n'avaient jamais vraiment joué contre le vrai Tiger, je veux dire quand je jouais à mon meilleur niveau. Cela fait 5 ans que je n'avais pas gagné sur le circuit. Plein de jeunes joueurs sont arrivés à ce moment, Justin Thomas, Jordan (Spieth), maintenant Bryson (DeChambeau), Brooksy (Koepka). Donc tous ces gars n'avaient pas joué contre moi. Je pense que quand mon jeu est en place, j'ai toujours été difficile à battre. Ils s'en sont d'ailleurs amusé en disant 'on veut jouer contre toi'. Eh bien voilà, je suis là."

" Je n'ai pas gagné la Ryder Cup depuis 1999 "

"Ce n'est certainement pas quelque chose qui me plaît (sept Ryder Cup, une seule victoire). Nous n'avons pas bien joué. En fait, je ne l'ai pas gagnée depuis 1999, et c'est quelque chose qu'heureusement nous pouvons changer. Les Etats-Unis n'ont pas gagné ici en Europe depuis 25 ans, et cela peut aussi changer ce week-end."