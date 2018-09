Ryder Cup - Tony Finau complète l'équipe des Etats-Unis

Jim Furyk, le capitaine de l'équipe américaine, a délivré lundi le dernier billet pour la Ryder Cup, prestigieuse compétition biennale entre l'Europe et les Etats-Unis, à Tony Finau, un jeune golfeur âgé de 28 ans. Tony Finau, qui compte un titre sur le circuit PGA, en 2016 à Porto Rico, a prouvé sa solidité et sa régularité en terminant cette année dans le Top Ten de trois tournois majeurs: 10e au Masters, 5e à l'US Open et 9e au British Open. Il a pris lundi la 15e place du très relevé BMW Championship.

"Nous recherchions quelqu'un qui ait fourni un gros volume de travail tout au long de l'année. Il a terminé dix fois dans le Top 10, a très bien joué dans des miments importants. Il a terminé trois fois dans les dix premiers dans les Majeurs", a expliqué Furyk.

Tony Finau complète la sélection des 12 golfeurs des Etats-Unis qui affronteront leurs homologues d'Europe au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris, du 28 au 30 septembre. L'équipe des Etats-Unis est tenante du titre, mais n'a jamais gagné sur le sol européen depuis 1993.

Composition de l'équipe des Etats-Unis :

Dustin Johnson, Patrick Reed, Justin Thomas, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Bubba Watson, Webb Simpson, Rickie Fowler, Tiger Woods, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Tony Finau.