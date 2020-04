Le golfeur irlandais Padraig Harrington, qui doit mener l'équipe européenne lors de la prochaine Ryder Cup, a indiqué mercredi espérer que l'épreuve sera maintenue en septembre, même si le circuit est très perturbé par l'épidémie de Covid-19. Les deux premiers tournois majeurs de la saison, le Masters et le PGA Championship ont été reportés en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

Certaines voix, dont celle de Paul Casey, membre de l'équipe européenne vainqueur de la Ryder Cup en France en 2018, ont appelé à un report en 2021 de l'épreuve. Mais même si une saison tronquée pourrait perturber le système de qualification pour la prochaine édition à Whistling Straits, aux Etats-Unis, Harrington est opposé à cette idée. "Il faut continuer à jouer, autant que c'est possible, car aller sur les parcours et pratiquer notre discipline est bien plus important qu'un système de qualification imparfait", a-t-il estimé dans un entretien au Daily Mail.

"Cela ne me dérangerait pas si c'était le premier tournoi après la reprise et que je devais y aller avec 12 joueurs nommés sans passer par des qualifications", a assuré le joueur qui compte trois titres majeurs à son actif. "Dans un sens, ce serait même parfait que la Ryder Cup soit le premier tournoi. Juste 12 gars d'Europe et 12 gars des Etats-Unis, sans enjeu pécuniaire et qui se battent uniquement pour la gloire. Ce ne serait pas un beau retour pour ce sport ?", a-t-il renchéri.