RYDER CUP - Selon les informations du Guardian, la Ryder Cup, programmée du 25 au 27 septembre prochains, pourrait être reportée en 2021 à cause de la pandémie de coronavirus.

Le coronavirus prêt également à impacter le monde du golf ? D'après les informations du quotidien britannique, The Guardian, une décision sera prise la semaine prochaine quant à l'organisation de la Ryder Cup, prévue du 25 au 27 septembre prochains. Mais l'idée d'un report en 2021, à cause de la pandémie de Covid-19, serait notamment évoqué du côté des organisateurs, qui auraient écarté l'hypothèse du huis clos cette année.

Il y a vingt ans encore, la compétition se déroulait les années impaires, mais les attentats de New York du 11 Septembre 2001 ont modifié le calendrier. La Ryder Cup 2022 en Italie pourrait alors être repoussée d'un an d'après The Guardian.

