L'Europe comptera sur Jon Rahm et Sergio Garcia pour débuter la défense de son titre. Le duo espagnol ouvrira les hostilités de la 43e Ryder Cup face à la paire Justin Thomas et Jordan Spieth. Un match teinté d'amitié, mais surtout très alléchant sur le papier avec le N°1 mondial Rahm, le recordman de points cumulés dans l'histoire de la compétition Garcia et deux amis d'enfance avec un gros bagage technique et beaucoup d'expérience.

L'Irlandais a également associé le "rookie" Viktor Hovland, premier Norvégien à participer à l'événement, au vétéran Paul Casey. Les deux Anglais Matt Fitzpatrick et Lee Westwood feront équipe pour le troisième match. Pour la dernière rencontre de foursomes, le capitaine a décidé de miser sur une association inédite avec la frappe puissante de Rory McIlroy et le "totem" de la Ryder Cup, Ian Poulter.

Le capitaine européen Padraig Harrington a confié qu'il avait choisi ses paires pour la séance d'ouverture du matin dans le Wisconsin bien avant l'événement. "Nous connaissions nos paires bien à l'avance et on ne voulait pas se prendre la tête indéfiniment avec ça", a expliqué Harrington à propos de ses choix. "Ils se sont tous entraînés au moins une fois, mais je ne voulais pas qu'on en fasse trop. Il faut arriver vendredi avec un peu de fraîcheur et d'excitation."

Team USA sans surprise

Le capitaine américain Steve Stricker a également dévoilé des paires sans grandes surprises. Du côté de Team USA, on fait confiance à la paire Justin Thomas / Jordan Spieth pour démarrer les hostilités. Les Américains miseront également sur le drive de Dustin Johnson qui devrait se marier à merveille avec le jeu tranchant de Collin Morikawa, vainqueur de l'Open Championship. "Voisins" en Floride, Brooks Koepka et Daniel Berger disputeront le troisième foursome. Les deux joueurs se connaissent bien, mais leur association reste difficile à analyser.

Les deux Californiens Patrick Cantlay et Xander Schauffele, médaillé d'or de Tokyo 2020, clôtureront la session d'ouverture et joueront gros dans cette dernière rencontre de la matinée. Car l'expérimenté duo McIlroy / Poulter ne manquera pas de punir les deux "rookies".

"Je me sens bien avec ces choix", a précisé Stricker lors de la cérémonie d'ouverture. "Nous sommes vraiment impatients et contents de la manière de jouer de ces gars et surtout de l'ordre dans lequel ils vont évoluer." Une alchimie que le capitaine américain n'a pas voulu perturber en tentant d'incorporer le style atypique de Bryson DeChambeau, qui n'aurait pas "matché" avec un partenaire éventuel.

Le programme des foursomes, à suivre vendredi 24 septembre

Justin Thomas /Jordan Spieth (USA) vs. Jon Rahm / Sergio Garcia (Europe) à 14h (7h05 heure locale)

Dustin Johnson / Collin Morikawa (USA) vs. Paul Casey / Viktor Hovland (Europe) à 14h21 (7h21 heure locale)

Brooks Koepka / Daniel Berger (USA) vs. Lee Westwood / Matt Fitzpatrick (Europe) à 14h37 (7h37 heure locale)

Patrick Cantlay / Xander Schauffele (USA) vs. Rory McIlroy / Ian Poulter (Europe) à 14h53 (7h53 heure locale)

