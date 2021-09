Harrington – Stricker : une référence contre le régional de l’étape

Trois fois vice-capitaine et ancien joueur de Ryder Cup en 2010, l’Irlandais Pádraig Harrington succède à Thomas Björn. Premier Européen à remporter l’USPGA depuis 1930, il fait partie du cercle très fermé des golfeurs à avoir réalisé le doublé British Open-USPGA (2008).

Côté Team USA, Steven Stricker prend la suite de Jim Furyk. Contrairement à son homologue européen, il n’a pas de Majeur à son palmarès mais il a fait partie de l’équipe américaine en 2008 et en 2012. Associé à Tiger Woods en 2012, il s’incline trois fois et en simple contre Martin Kaymer, ce qui valide le succès européen. Champion du monde de match-play en 2001, il est le régional de cette 43 Ryder Cup puisqu’il est natif d’Edgerton, dans le Wisconsin.

Ryder Cup McIlroy : "Ce serait plus qu'un exploit de s'imposer ici" IL Y A UN JOUR

Harrington : "A ce stade, nous sommes prêts"

Jon Rahm face à la meute américaine

Véritable star en Espagne, successeur dans les cœurs de Severino Ballesteros décédé en 2011, Jon Rahm est l’actuel numéro 1 mondial au nez et à la barbe des Américains qui trustent 11 des 13 places suivantes. Vainqueur de l’US Open cette année, le Basque doit guider la Team Europe et également se rattraper d’une édition 2018 en demi-teinte avec deux défaites en double et une victoire en simple contre Tiger Woods, absent cette année.

L’armada américaine est jeune et comporte 6 novices. Alors, inexpérimentée cette Team USA ? Pas exactement. Actuel numéro 3 mondial, Collin Morikawa n’a que 24 ans mais déjà 2 Majeurs en poche (USPGA 2020 et le British Open 2021). Patrick Cantlay, numéro 4, est en grande forme : il a remporté le Memorial Tournament en juin devant Morikawa, le BWM Championship fin août devant Bryson DeChambeau et le Tour Championship devant Rahm la semaine suivante. De quoi justifier son surnom de "Patty Ice" !

Parmi les choix du capitaine, on note la présence de Xander Schauffele qui vient d’être couronné champion olympique à Tokyo. Par ailleurs, Harris English (11e mondial) a remporté 2 tournois cette année et terminé 3e du dernier US Open, Daniel Berger (16e) a achevé l’US Open au 7e rang et le British Open au 8e. Enfin, Scottie Scheffler (21e) vient d’enchaîner trois Top 10 consécutifs en Majeur : 8e à l’USPGA, 7e de l’US Open et 8e du British Open. Bref, la jeunesse est prête !

Rahm sur le rookie Hovland : "Il va être un atout pour Team Europe"

Du solide pour encadrer la Team USA

Pour encadrer cette jeune garde, Stricker a du répondant. Dustin Johnson, 2e mondial, 135 semaines en cumulé sur la plus haute marche et auteur de la meilleure carte de l’Histoire au Masters d’Augusta (-20) participe à sa 5e Ryder Cup. En 2018, il a remporté 4 points, battant notamment Rory McIllroy en simple. Avec ses 37 ans, c’est le "vétéran" de l’escouade US. Brooks Koepka, 4 Majeurs au compteur (US Open 2017 et 2018, USPGA en 2018 et 2019), veut retrouver sa réussite de 2016 où il avait gagné 3 fois en 4 matches. Moins en verve à Saint-Quentin-en-Yvelines il y a 3 ans (1 victoires, 2 défaites, 1 nul), il a une revanche à prendre. Jordan Spieth est également un élément incontournable. Troisième du Masters et 2e du British Open cette année, il a également remporté le Valero Texas Open en avril. Enfin, Tony Finau a remporté le Northern Trust fin août et revient en Ryder Cup après un bilan de 2 victoires dont une en simple contre Tommy Fleetwood et une défaite en 2018.

Dustin Johnson, vainqueur du Masters 2020 à Augusta. Crédit: Getty Images

Quel "Moliwood" pour l’Europe ?

Francesco Molinari – Tommy Fleetwood alias le "Moliwood", c’est le duo qui a mis le feu à la 42 Ryder Cup en 2018 : 4 matches, 4 victoires ! L’Italien, auteur d’un 5 sur 5 avec une victoire décisive en simple contre la légende Phil Mickelson, n’est pas présent cette année. Alors qui pourrait prendre la suite ? Harrington a fait appel à l’expérience de Sergio García (44 matches de Ryder Cup) et Ian Poulter (22 matches) pour contribuer à ramener le trophée sur le Vieux-Continent. Absent en 2018, Lee Westwood (44 matches en 10 participations) est de retour en vertu de sa 35e place mondiale.

Et si le succès venait de Viktor Hovland ? 14e mondial, le rookie de 24 ans est le benjamin de la Team Europe. Il a remporté deux tournois du circuit PGA en 2020 (Porto Rico et Mayakoba) et le BMW International Classic comptant pour le tour européen en juin dernier. Quoi qu’il en soit, il faudra une réussite maximale pour que la Team Europe puisse conserver son bien sur un parcours réputé complexe et en l’absence de son public. Un exploit réalisé par les joueuses européennes lors de la dernière Solheim Cup. Voilà l’exemple à suivre !

Team Europe

Capitaine : Pádraig Harrington (Irlande, 50 ans)

Joueurs qualifiés via la Race :

John Ram (Espagne – 26 ans – 1er mondial) : 2e participation (3 matches : 1V – 2D – 0N)Tommy Fleetwood (Angleterre – 30 ans – 37e mondial) : 2e participation (5 matches : 4V – 1D – 0N)Tyrell Hatton (Angleterre – 29 ans – 19e mondial) : 2e participation (3 matches : 1V – 2D – 0N)Bernd Wiesberger (Autriche – 35 ans – 63e mondial) : rookie

Joueurs qualifiés via le ranking :

Rory McIlroy (Irlande du Nord – 32 ans – 15e mondial) : 6e participation (24 matches : 11V – 9D – 4N)

Viktor Hovland (Norvège – 24 ans – 14e mondial) : rookie

Paul Casey (Angleterre – 44 ans – 24e mondial) : 5e participation (12 matches : 4V – 3D – 5N)

Matt Fitzpatrick (Angleterre – 27 ans – 27e mondial) : 2e participation (2 matches : 0V – 2D – 0N)

Lee Westwood (Angleterre – 48 ans – 35e mondial) : 11e participation (44 matches : 20V – 18D- 6N)

Choix du capitaine :

Sergio García (Espagne – 41 ans – 43e mondial) : 10e participation (41 matches : 22V – 12D – 7N)

Shane Lowry (Irlande – 34 ans – 42e mondial) : rookie

Ian Poulter (Angleterre – 45 ans – 50e mondial) : 7e participation (22 matches : 14V – 6D – 2N)

Caddies for Team Europe and players of Team Europe joke around as captain Padraig Harrington holds the Ryder Cup during a team photoshoot prior to the 43rd Ryder Cup at Whistling Straits on 21 September, 2021 in Kohler, Wisconsin. Crédit: Eurosport

Team USA

Joueurs qualifiés via la liste Ryder Cup Points :

Dustin Johnson (37 ans – 2e mondial) : 5e participation (16 matches : 7V – 9D – 0N)Collin Morikawa (24 ans – 3e mondial) : rookiePatrick Cantlay (29 ans – 4 mondial) : rookieJustin Thomas (28 ans – 6e mondial) : 2e participation (5 matches : 4V – 1D – 0N)Bryson DeChambeau (28 ans – 7e mondial) : 2e participation (3 matches : 0V – 3D -0N)Brooks Koepka (31 ans – 10e mondial) : 3e participation (8 matches : 4V – 3D – 1N)

Choix du capitaine :

Tony Finau (32 ans – 9e mondial) : 2e participation (3 matches : 2V – 1D – 0N)Xander Schauffele (27 ans – 5e mondial) : rookieJordan Spieth (28 ans – 13e mondial) : 4e participation (14 matches : 7V – 5D – 2N)Harris English (32 ans – 11e mondial) : rookieDaniel Berger (28 ans – 16e mondial) : rookieScottie Scheffler (25 ans – 21e mondial) : rookie





Ryder Cup Ryder Cup et alchimie : voilà pourquoi le cauchemar de Sutton doit servir d'avertissement à Stricker IL Y A UN JOUR