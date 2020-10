Sergio Garcia, grâce à un birdie réussi sur son 18e et dernier trou, a remporté le Sanderson Farms, comptant pour le circuit PGA, après le 4e tour disputé dimanche à Jackson dans le Mississippi. A 40 ans, il remporte sa dixième victoire, la première victoire depuis le Masters en 2017. " C'est plutôt agréable. C'est super. De toute évidence, le fruit d'un gros travail ", a déclaré l'Espagnol souriant après avoir serré le poing en signe de célébration.

Il a dédié son succès à son père, qui a perdu deux frères à cause du coronavirus. "J'ai perdu deux oncles. C'a été dur pour mon père, ce titre là est pour lui." Sergio Garcia a devancé l'Américain Peter Malnati, 13e avant cette dernière journée et qui a surpris tout le monde avec ses neuf birdies pour faire un bond spectaculaire au classement. Sergio Garcia, qui faisait partie du trio de tête la veille, est passé par toutes émotions. Il a d'abord réussi un eagle au 5e trou et a enchaîné avec trois birdies. Puis il a commis deux bogeys dont un sur l'avant-dernier trou, répondus à chaque fois avec un birdie.