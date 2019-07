En quête de victoire sur le circuit américain depuis 14 mois, Piercy a réussi son premier parcours au TPC Twin Cities de Blaine, aux Etats-Unis d'Amérique, sans le moindre boggey et conclu au trou 18 sur un putt de 2m pour birdie.

Au total, il a réussi six birdies sur les huit derniers trous en plus des trois à l'aller.

"Je me disais que faire -4, -5 sur une journée ce serait pas mal, a commenté Piercy. Il y a toujours un gars ou deux qui descendent vraiment très bas et il se trouve que cette fois c'est moi".

Rien à voir avec ses difficultés à l'US Open il y a trois semaines où il avait notamment conclu sur un +6 au dernier tour.

Le N.1 mondial Brooks Koepka, vainqueur dans sa carrière de 6 tournois dont quatre Majeurs, a rendu une première carte de -4 et se retrouve donc à 5 coups de la tête et à un coup de ses compatriotes américains Brendan Steele et Bryson DeChambeau (-5).

Rude journée en revanche pour l'ex-N.1 mondial Phil Mickelson qui a reçu 7 coups de pénalité lors de cette première journée, dont deux sur le par 5 du 18, pour terminer avec une carte de +3.

Classement du 3M Open à l'issue du 1er tour (par 71):

1. Scott Piercy (USA) -9

2. Adam Hadwin (CAN) -7

. Hideki Matsuyama (JPN) -7

4. Arjun Atwal (IND) -6

. Brian Harman (USA) -6

. Im Sung-Jae (KOR) -6

. Patton Kizzire (USA) -6

. Sam Saunders (USA) -6

9. Ryan Armour (USA) -5

. Sam Burns (USA) -5

. Wyndham Clark (USA) -5

. Bryson DeChambeau (USA) -5

. Tony Finau (USA) -5

. Dylan Frittelli (RSA) -5

. Denny McCarthy (USA) -5

. Brendan Steele (USA) -5

. Cameron Tringale (USA) -5

18. Brooks Koepka (USA) -4

49. Jason Day (AUS) -2

. Patrick Reed (USA) -2

133. Phil Mickelson (USA) +3