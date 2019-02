Sergio Garcia a "honte" après son coup de sang de l'Open d'Arabie saoudite

"C'est clairement quelque chose dont j'ai honte, je n'en suis pas fier, tout ce que je peux faire, c'est présenter mes excuses", a-t-il expliqué à la chaîne de télévision américaine Golf Channel, à la veille du coup d'envoi du Genesis Open.

"J'espère que les gens vont les accepter et voir que je veux aller de l'avant. Je veux montrer aux gens qui je suis, que je respecte tout le monde, mes adversaires et les autres. Je vais faire en sorte que cela n'arrivera plus", a ajouté Garcia. "J'avais reçu plus tôt dans la semaine des nouvelles personnelles d'une forte intensité, cela n'a pas aidé et c'était dans mon inconscient", a-t-il tenté d'expliquer, sans donner plus de précisions.

L'Espagnol, vainqueur du Masters 2017, a perdu son sang-froid lors du 3e tour de l'Open d'Arabie saoudite, comptant pour le circuit européen de golf.

Frustré par son niveau de jeu, il a endommagé plusieurs greens du parcours en donnant des coups de putter. Garcia, connu pour son tempérament parfois volcanique, a été disqualifié, une décision rare en golf, après en avoir terminé avec son 3e tour.

Le Genesis Open, épreuve de circuit américain de golf (PGA) de jeudi à dimanche, près de Los Angeles, est sa première compétition depuis l'Open d'Arabie saoudite.