Shriners for Children Open/2e tour: Uihlein reste en tête

L'Américain Peter Uihlein a conservé les commandes du Shriners for Children Open, comptant pour le circuit PGA, lors du 2e tour vendredi à Las Vegas (Nevada). Uihlein, déjà en tête après le 1er tour jeudi, a rendu une carte de 66, soit cinq coups sous le par, pour un total de 129 (-13). L'ancien N.1 mondial amateurs, en quête à 29 ans de son premier titre PGA, devance de deux coups son compatriote Robert Streb et le Sud-Coréen Kim Whee, 2e ex aequo (131, -11).

L'Américain Bryson DeChambeau partage la 4e place avec le Mexicain Abraham Ancer et un autre Américain Harold Varner, à trois coups du leader (132, -10). L'ancien N.1 mondial Jordan Spieth est en embuscade à la 8e place, à cinq coups d'Uihlein (134, -8). Six joueurs, dont le Mexicain José de Jesús Rodríguez, virtuellement 8e après le trou N.16, n'ont pas pu boucler leur 2e tour en raison de l'obscurité.

Classement du Shriners après le 2e tour (par 71)

1. Peter Uihlein (USA) 129 (63-66)

2. Robert Streb (USA) 131 (65-66)

. Kim Whee (KOR) 131 (66-65)

4. Abraham Ancer (MEX) 132 (66-66)

. Harold Varner (USA) 132 (65-67)

. Bryson DeChambeau (USA) 132 (66-66)

7. Kevin Tway (USA) 133 (67-66)

8. Cameron Champ (USA) 134 (69-65)

. Jordan Spieth (USA) 134 (66-68)

. Danny Lee (NZL) 134 (68-66)

11. Rickie Fowler (USA) 135 (68-67)

. Chris Kirk (USA) 135 (69-66)

. Martin Laird (SCO) 135 (67-68)

. Hudson Swafford (USA) 135 (68-67)

...