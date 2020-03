Le Sud-Coréen Sung-jae Im a remporté le Honda Classic après le 4e tour disputé dimanche à Palm Beach Gardens (Floride). Agé de 21 ans, Im est devenu le plus jeune vainqueur du tournoi floridien. En embuscade la veille à la 5e place, il a rendu une carte de 66, en réussissant notamment quatre birdies lors des cinq premiers trous, pour cumuler six coups sous le par. Suffisant pour finalement devancer d'une longueur le Canadien Mackenzie Hugues et de deux le Britannique Tommy Fleetwood, leader avant cette dernière journée.

"J'ai été en bonne posture plusieurs fois lors de tournois précédents et le simple fait d'acquérir de l'expérience au fil des semaines m'a aidé à rester dans le coup jusqu'au bout cette fois", a déclaré Im, professionnel depuis 2015, et qui avait fini 2e au Sanderson Farms en septembre dernier. Ses deux birdies aux 15e et 17e trous lui ont en effet permis d'effacer ses bogeys concédés aux 12e et 13e trous. "Je savais que je devais me replacer aux quatre derniers trous et qu'il fallait que je devienne un peu plus agressif que je ne l'avais été jusque-là", a-t-il expliqué.

Classement après le 4e tour (par 70):

1. Im Sung-Jae (CDS) -6 (72-66-70-66)

2. Mackenzie Hughes (CAN) -5 (71-72-66-66)

3. Tommy Fleetwood (GB) -4 (70-68-67-71)

4. An Byeong Hun (CDS) -3 (76-66-68-67)

. Daniel Berger (USA) -3 (69-70-69-69)

. Brendan Steele (USA) -3 (68-67-71-71)

. Lee Westwood (GB) -3 (67-69-71-70)

8. Cameron Davis (AUS) -2 (70-67-73-68)

. Russell Henley (USA) -2 (70-69-70-69)

. Gary Woodland (USA) -2 (70-67-74-67)